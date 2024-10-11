TÜİK: Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 41,8 arttı
TÜİK verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeski 2024 Ağustos'ta yıllık yüzde 41,8 arttı.
Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeski 2024 Ağustos'ta yıllık yüzde 41,8 arttı.
TÜİK, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 41,8; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7 arttı. İnşaat ciro endeksi yüzde 75 artarken, ticaret ciro endeksi yüzde 42,8 arttı. Hizmet ciro endeksi ise yüzde 55,5 oranında artış gösterdi.
Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık yüzde 3,7 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 10,9 arttı. Ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.
TiCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 5,3 ARTTI
TÜİK, Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.
Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,2 arttı
Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Balkondaki halılar hakkındaki gerçek ortaya çıktı!
- 'Domuz eti' skandalına ilk açıklama
- Sedat Peker’den ‘Köfteci Yusuf’ açıklaması
- Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Hastanesi'nde dehşet
- Can Bonomo 'intihar' iddialarına açıklık getirdi
- Beyrut'ta gazetecilere canlı yayında saldırı!
- Fatih Terim'den yeni kural önerisi!
- Albay Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
- Türkiye Kupası'nda karşılaşma yarıda kaldı!
- Yeniden Cumhurbaşkanı adayı olacak mı?