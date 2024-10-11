TÜİK: Toplam ciro endeksi yıllık yüzde 41,8 arttı

Yayınlanma: 11.10.2024 - 10:25

Güncelleme: 11.10.2024 - 10:30

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre; sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeski 2024 Ağustos'ta yıllık yüzde 41,8 arttı.

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi yıllık yüzde 41,8; yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 26,7 arttı. İnşaat ciro endeksi yüzde 75 artarken, ticaret ciro endeksi yüzde 42,8 arttı. Hizmet ciro endeksi ise yüzde 55,5 oranında artış gösterdi.

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi ağustosta aylık yüzde 3,7 arttı. Aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 1 artarken, inşaat ciro endeksi yüzde 10,9 arttı. Ticaret ciro endeksi yüzde 4,2 ve hizmet ciro endeksi yüzde 3,3 arttı.

TiCARET SATIŞ HACMİ YILLIK YÜZDE 5,3 ARTTI

TÜİK, Ağustos ayı Ticaret Satış Hacim Endeksi verilerini paylaştı. Buna göre, ticaret satış hacmi Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,0 azaldı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

Ticaret satış hacmi aylık yüzde 2,9 arttı, perakende satış hacmi aylık yüzde 2,2 arttı

Ticaret satış hacmi 2024 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.