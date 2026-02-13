TÜİK ücretli çalışan verilerini yayımladı: Asgari ücretli sayısında artış!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Aralık 2025 dönemine ilişkin ücretli çalışan istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, Aralık 2024’te 15 milyon 583 bin 773 olan sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamındaki ücretli çalışan sayısı, Aralık 2025’te yüzde 1,2 artarak 15 milyon 763 bin 671 kişiye ulaştı.

SEKTÖRLERE GÖRE YILLIK DEĞİŞİM

Aralık ayında yıllık bazda sanayi sektöründeki ücretli çalışan sayısı yüzde 3,6 geriledi. Aynı dönemde inşaat sektöründe yüzde 7, ticaret-hizmet sektöründe ise yüzde 2,6 artış kaydedildi.

AYLIK DEĞİŞİM ORANLARI

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Aralık 2025’te bir önceki aya kıyasla yüzde 0,1 yükseldi.

Aylık bazda incelendiğinde sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yüzde 0,1 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,2 artış gerçekleşti.