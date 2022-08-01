TÜİK üniversite mezunlarının gerçeğini ortaya koydu: Yüzde 71 istihdam, 13 ay iş arama süreci...

01 Ağustos 2022 Pazartesi, 12:32

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, idari kayıtların bütünleşik bir veri tabanında eşleştirilmesi ile kurulan Eğitim-İşgücü Veri Tabanı çalışması esas alınarak 2011-2020 yıllarında Türkiye'de bir yükseköğretim programından lisans ve ön lisans düzeyinde mezun olan ve referans yılda Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi'nde yer alan bireylerin kayıtlı istihdam oranları, mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süreleri ve aylık ortalama kazançları hesaplandı.

BİR YILDAN ÖNCE İŞ BULMAK HAYAL

Verilere göre lisans mezunlarının kayıtlı istihdam oranı yüzde 71.1 olarak gerçekleşirken, bu oran ön lisans mezunlarında yüzde 63.0 olarak hesaplandı.

Lisans mezunlarında ortalama iş bulma süresi 13.6 ay olarak gerçekleşirken, bu süre ön lisans mezunları için 14.8 ay olarak hesaplandı.

LİSANSTA EN YÜKSEK İSTİHDAMLAR

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (yüzde 82.7), eğitim (yüzde 77.8), mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 77.8), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 76.7) ile doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 72.3) olarak gerçekleşti.

Lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler; işitme engelliler öğretmenliği (yüzde 96.6), aile ekonomisi ve beslenme öğretmenliği (yüzde 95.5), zihin engelliler öğretmenliği (yüzde 95.4), görme engelliler öğretmenliği (yüzde 94.4) ile çocuk gelişimi ve eğitimi öğretmenliği (yüzde 94.3) oldu.

ÖN LİSANSTA EN YÜKSEK İSTİHDAMLAR

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, kayıtlı istihdam oranının en yüksek olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; mühendislik, imalat ve inşaat (yüzde 71.3), tarım, ormancılık, balıkçılık ve veterinerlik (yüzde 66.0), bilişim ve iletişim teknolojileri (yüzde 65.8), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (yüzde 65.2) ile iş, yönetim ve hukuk (yüzde 64.3) olarak gerçekleşti.

Ön lisans seviyesinde en yüksek kayıtlı istihdama sahip olan bölümler paramedik (yüzde 97.1), ambulans ve acil bakım teknikerliği (yüzde 97.0), polis meslek eğitimi (yüzde 92.1), endüstriyel otomasyon (yüzde 87.9) ve elektronik haberleşme (yüzde 86.7) oldu.

İLK İŞ BULMA SÜRELERİ

Lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; sağlık ve refah (7.7 ay), eğitim (10.9 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (11.0 ay), bilişim ve iletişim teknolojileri (11.6 ay) ile hizmetler (12.4 ay) olarak gerçekleşti.

Lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; dil ve konuşma terapisi (2.4 ay), güvenlik bilimleri (3.0 ay), görme engelliler öğretmenliği (3.4 ay), zihin engelliler öğretmenliği (3.7 ay) ve işitme engelliler öğretmenliği (3.8 ay) oldu.

Ön lisans mezuniyet alanları göz önüne alındığında, ilk iş bulma süresinin en kısa olduğu ilk beş eğitim ve öğretim alanı; hizmetler (12.5 ay), doğa bilimleri, matematik ve istatistik (12.7 ay), mühendislik, imalat ve inşaat (13.7 ay), sağlık ve refah (13.7 ay) ile eğitim (15.0 ay) olarak gerçekleşti.

Ön lisans mezunlarının mezuniyetleri sonrası ilk iş bulma süre ortalamasının en kısa olduğu beş bölüm; uçak gövde bakım (1,0 ay), polis meslek eğitimi (2,9 ay), paramedik (3,3 ay), kamu güvenliği ve asayişin sağlanması (4,3 ay) ve mekatronik teknolojisi (5,8 ay) oldu.

ORTALAMA KAZANCIN EN YÜKSEK OLDUĞU LİSANS BÖLÜMLERİ

Lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; pilotaj, havacılık ve uzay mühendisliği, gemi makineleri işletme mühendisliği, matematik mühendisliği ve uçak mühendisliği oldu.

Ön lisans mezunlarının kazanç durumları incelendiğinde, aylık ortalama kazancı en yüksek olan beş bölüm; polis meslek eğitimi, tarım, perakende satış ve mağaza yönetimi, marka iletişimi ile ev idaresi oldu.