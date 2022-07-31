Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite adayı gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti

31 Temmuz 2022 Pazar, 16:51

ABB’nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı’nda düzenlenen ücretsiz fuara; Türkiye’nin dört bir yanından 50’den fazla üniversite, 500’den fazla da akademisyen katıldı. Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler, uzman rehberler ve akademisyenlerle bir araya gelerek hedef ve ideallerine kavuşmak ve doğru tercih yapmak konusunda danışmanlık hizmeti aldı.

Gündüz YKS tercih desteği alan gençler akşam da Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri kapsamında düzenlenen Fatma Turgut konseriyle eğlendi.

Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan stantlarda verilen danışmanlık hizmetiyle öğrenciler; sıralama ve puanlarına göre uzman rehberlerden bilgi alırken üniversiteler tarafından kurulan stantlarda ise hedefleri hakkında akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin ve ailelerinin tercih heyecanına, Başkan Mansur Yavaş da ortak oldu. Daha önce sosyal medya hesapları üzerinden gençleri Tercih Günleri’ne davet eden Başkan Yavaş, tercih heyecanı yaşayan aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmayarak üniversiteler tarafından kurulan stantları gezdi. ABB’nin hizmetine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Yavaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.