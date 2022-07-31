Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden üniversite adayı gençlere ücretsiz danışmanlık hizmeti
Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), ‘Kariyer, Doğru Tercihle Gelecek’ sloganıyla yaşama geçirdiği ‘1. Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri’nde Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren gençlere doğru tercih yapmaları için danışmanlık hizmeti verdi. ABB Başkanı Mansur Yavaş da öğrencileri heyecanlı günlerinde yalnız bırakmadı.
ABB’nin ev sahipliğinde Gençlik Parkı’nda düzenlenen ücretsiz fuara; Türkiye’nin dört bir yanından 50’den fazla üniversite, 500’den fazla da akademisyen katıldı. Üniversite hayatına adım atacak öğrenciler, uzman rehberler ve akademisyenlerle bir araya gelerek hedef ve ideallerine kavuşmak ve doğru tercih yapmak konusunda danışmanlık hizmeti aldı.
Gündüz YKS tercih desteği alan gençler akşam da Ankara Yaz Şenlikleri ve Konserleri kapsamında düzenlenen Fatma Turgut konseriyle eğlendi.
Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı tarafından kurulan stantlarda verilen danışmanlık hizmetiyle öğrenciler; sıralama ve puanlarına göre uzman rehberlerden bilgi alırken üniversiteler tarafından kurulan stantlarda ise hedefleri hakkında akademisyenlerle fikir alışverişinde bulundu.
Öğrencilerin ve ailelerinin tercih heyecanına, Başkan Mansur Yavaş da ortak oldu. Daha önce sosyal medya hesapları üzerinden gençleri Tercih Günleri’ne davet eden Başkan Yavaş, tercih heyecanı yaşayan aileleri ve öğrencileri yalnız bırakmayarak üniversiteler tarafından kurulan stantları gezdi. ABB’nin hizmetine yoğun ilgi gösteren öğrenciler, Yavaş ile bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.
Video Haberler
- Piyade Uzman Çavuş son yolculuğuna uğurlandı
- Evden 60 bin dolarlık saat çalan hırsızlar yakalandı
- Sitede sokak hayvanlarına 'jiletli tel' tuzağına tepki
- 7 metre yükseklikten atladı: Otomobilin içine düştü
- Teröristlerden kontrol noktasına roket saldırısı
- Kavala'dan milletvekillerine mesaj
- ABD polisi, bir genci öldüresiye dövdü
- 'Dolar 4 lirayken aday olmayanlar...'
- 132 göçmen kamyondan atlayarak kaçmaya çalıştı
- Şarkıcı Ece Seçkin'e sahnede büyük şok
En Çok Okunan Haberler
-
- Diyanet kuyrukların suçlusunu buldu!
- Rusya'dan Ukrayna açıklaması: Karadeniz Filosu vuruldu!
- HIV, Covid-19 ve maymun çiçeği...
- Kılıçdaroğlu'nu ikna edecek seçim anketi
- Erdoğan için harekete geçtiler
- 'Kenan Evren’in sözlerini tekrarladı'
- 'Kime saldıracağını şaşırdı'
- Fındık alım fiyatını açıkladı, Terzi Fikri'yi hedef aldı
- Erdoğan hedef almıştı: 'Terzi Fikri' kimdir?
- Eski AKP'li Ethem Sancak'ın yeni partisi belli oldu