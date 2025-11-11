TÜİK verileri açıkladı: Eylül ayında ciro endekslerinde değişim!

TÜİK verilerine göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörlerini kapsayan toplam ciro endeksi, 2025 yılı Eylül ayında yıllık bazda yüzde 37,5 artış kaydetti. Sektör detaylarına bakıldığında, sanayi ciro endeksi yıllık yüzde 30,5, inşaat ciro endeksi yüzde 32,8, ticaret ciro endeksi yüzde 41,6 ve hizmet ciro endeksi yüzde 37,0 yükseldi.

AYLIK BAZDA GELİŞMELER

Toplam ciro endeksi bir önceki aya göre yüzde 4,6 artış gösterdi. Sektörel bazda sanayi ciro endeksi aylık yüzde 2,8 yükselirken, inşaat ciro endeksi yüzde 6,5 azaldı. Ticaret ciro endeksi aylık yüzde 7,7 ve hizmet ciro endeksi yüzde 1,9 artış gösterdi.