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TÜİK verileri açıklandı: İnşaat üretimi nisan ayında nasıl değişti?

TÜİK verileri açıklandı: İnşaat üretimi nisan ayında nasıl değişti?

17.06.2025 10:38:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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TÜİK verileri açıklandı: İnşaat üretimi nisan ayında nasıl değişti?

İnşaat sektöründe hareketlilik dikkat çekiyor. Yıllık ve aylık değişimler sektörün genel yönü hakkında ipuçları veriyor. TÜİK verileri sektörel ayrıntıları da ortaya koyuyor.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre, inşaat üretimi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı.

BİNA İNŞAATI YILLIK BAZDA ÖNE ÇIKTI

Alt sektörler değerlendirildiğinde, bina inşaatı faaliyetleri yüzde 11,6 oranında artış gösterdi. Bina dışı yapı inşaatlarında artış yüzde 1,9 olarak kaydedilirken, özel inşaat faaliyetlerinde de yüzde 7,5’lik artış yaşandı.

AYLIK VERİLERDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ

İnşaat üretim endeksi, nisan ayında mart ayına göre yüzde 1,6 oranında azaldı. Aylık bazda bina inşaatı yüzde 1,9, bina dışı yapı inşaatları yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 1 oranında geriledi.

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