TÜİK verileri açıklandı: İnşaat üretimi nisan ayında nasıl değişti?

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), nisan ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini yayımladı. Verilere göre, inşaat üretimi nisan ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9,5 arttı.
BİNA İNŞAATI YILLIK BAZDA ÖNE ÇIKTI
Alt sektörler değerlendirildiğinde, bina inşaatı faaliyetleri yüzde 11,6 oranında artış gösterdi. Bina dışı yapı inşaatlarında artış yüzde 1,9 olarak kaydedilirken, özel inşaat faaliyetlerinde de yüzde 7,5’lik artış yaşandı.
AYLIK VERİLERDE DÜŞÜŞ GÖRÜLDÜ
İnşaat üretim endeksi, nisan ayında mart ayına göre yüzde 1,6 oranında azaldı. Aylık bazda bina inşaatı yüzde 1,9, bina dışı yapı inşaatları yüzde 1,1, özel inşaat faaliyetleri ise yüzde 1 oranında geriledi.