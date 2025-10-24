TÜİK verileri açıklandı: Meyve ve tahılda büyük üretim düşüşü bekleniyor!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Tarım ve Orman Bakanlığı verilerine dayanarak 2025 yılına ilişkin ikinci bitkisel üretim tahminlerini yayımladı. Zirai donun etkisiyle başta meyveler olmak üzere pek çok üründe üretim kaybı öngörülüyor. Arpa ve buğday gibi temel tahıl ürünlerindeki düşüşler de dikkat çekiyor.

TÜRLERE GÖRE ÜRETİM DÜŞÜŞÜ

Toplam üretim miktarlarının bir önceki yıla kıyasla tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde yüzde 10,4, sebzelerde yüzde 0,8, meyveler, içecek ve baharat bitkilerinde ise yüzde 30,4 azalması bekleniyor. Tahıl üretimi yüzde 12,4 düşerek 34,2 milyon tona gerileyecek. Buğday yüzde 13,9 azalarak 17,9 milyon tona, arpa yüzde 25,9 düşerek 6 milyon tona, mısır ise yüzde 4,9 artışla 8,5 milyon tona ulaşacak. Patates üretiminde yüzde 13, ayçiçeğinde ise yüzde 17,6 kayıp öngörülüyor.

MEYVEDE BÜYÜK KAYIP

Sebze üretiminin yüzde 0,8 gerileyerek 33,3 milyon ton olacağı tahmin ediliyor. Karpuz ve kavunda artış beklenirken, domates ve taze fasulyede düşüş öngörülüyor.

Meyve üretiminde ciddi kayıplar öne çıkıyor. Elma yüzde 48,3, şeftali yüzde 46,1, kiraz yüzde 70,6, üzüm yüzde 24,5 azalacak. Turunçgillerden mandalina artarken, portakal ve limon düşüş gösterecek. Sert kabuklu meyvelerde fındık yüzde 38,5, ceviz yüzde 38,1, Antep fıstığı yüzde 61,1 azalacak. Zeytin üretimi de yüzde 34,7 düşüş öngörülüyor.