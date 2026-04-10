TÜİK verileri açıklandı: Şubat ayında ihracat düştü, fiyatlar arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Şubat ayına ilişkin dış ticaret endekslerini yayımladı. Verilere göre, ihracat birim değer endeksi geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 12,7 artış gösterdi. Aynı dönemde ihracat miktar endeksi ise yüzde 10,1 geriledi.

İHRACAT FİYATLARI YÜKSELDİ MİKTAR AZALDI

Şubat ayında ihracat birim değer endeksindeki artışta imalat sanayi öne çıktı. İmalat sanayinde (gıda, içecek ve tütün hariç) yüzde 13,3, gıda, içecek ve tütün grubunda yüzde 12,5 artış görüldü. Ham maddelerde (yakıt hariç) artış yüzde 9,7 olurken, yakıtlarda yüzde 6,8 düşüş kaydedildi.

İhracat miktar endeksi ise aynı dönemde tüm ana sektörlerde geriledi. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 13,9, ham maddelerde yüzde 8,7, yakıtlarda yüzde 35,6 ve imalat sanayinde yüzde 7 düşüş yaşandı.

İTHALATTA ARTIŞ VE DÜŞÜŞLER

İthalat birim değer endeksi şubat ayında yıllık bazda yüzde 5 artış gösterdi. Bu dönemde gıda, içecek ve tütünde yüzde 4,7, imalat sanayinde ise yüzde 7,2 artış kaydedildi. Buna karşılık yakıtlarda yüzde 14,5, ham maddelerde (yakıt hariç) yüzde 7 düşüş gerçekleşti.

İthalat miktar endeksi ise yüzde 1,3 azaldı. Gıda, içecek ve tütünde yüzde 2,7, ham maddelerde yüzde 6,6, yakıtlarda yüzde 5,6 düşüş görülürken, imalat sanayinde yüzde 6,1 artış kaydedildi.

MEVSİM ETKİLERİNDEN ARINDIRILMIŞ VERİLER

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış verilere göre ihracat miktar endeksi, ocak ayında 139,0 seviyesindeyken şubat ayında yüzde 0,1 azalarak 138,8’e geriledi. Takvim etkilerinden arındırılmış seride ise yıllık bazda yüzde 10,1 düşüşle 127,5 olarak hesaplandı.

İthalat tarafında ise mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış miktar endeksi ocakta 126,9 iken şubatta yüzde 0,7 artışla 127,9’a yükseldi. Takvim etkisinden arındırılmış verilerde ise ithalat miktar endeksi yıllık bazda yüzde 1,3 düşüşle 119,7 oldu.

DIŞ TİCARET HADDİ YÜKSELDİ

İhracat ve ithalat birim değer endeksleri oranıyla hesaplanan dış ticaret haddi, 2025 yılı Şubat ayında 86,4 seviyesindeydi. 2026 yılı Şubat ayında ise 6,3 puan artarak 92,7’ye yükseldi.