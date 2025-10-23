TÜİK verileri açıklandı: Tüketici güveni ekimde düştü!

Ekim ayında tüketici güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,3 azalarak 83,6 seviyesinde gerçekleşti. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası işbirliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçları bu tabloyu ortaya koydu.

MEVCUT DÖNEMDE HANENİN MADDİ DURUMU

Hanenin mevcut maddi durumu endeksi, yüzde 0,1 gerileyerek 67,7 seviyesine indi.

GELECEK 12 AYLIK BEKLENTİLER

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise yüzde 0,2 artışla 84,2’ye yükseldi. Genel ekonomik durum beklentisi endeksi de geçen aya göre yüzde 0,7 artarak 78,6 oldu.

DAYANIKLI TÜKETİM MALLARINA HARCAMA DÜŞÜNCESİ

Tüketicilerin önümüzdeki 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise yüzde 1,6 azalışla 104 seviyesine geriledi.