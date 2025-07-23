TÜİK verileri açıklandı: Tüketici güveni temmuzda düştü!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), temmuz ayına ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) iş birliğiyle yürütülen Tüketici Eğilim Anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi haziranda 85,1 iken temmuzda yüzde 1,8 düşüşle 83,5 seviyesine indi.
HANE MADDİ DURUM ENDEKSİ GERİLEDİ
Mevcut dönemde hanenin maddi durumu endeksi, yüzde 1,6 azalışla 69,3 seviyesinden 68,2’ye geriledi.
Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi haziranda 85,8 iken, bu ay yüzde 1,4 düşüş göstererek 84,6 oldu.
EKONOMİK BEKLENTİLERDE DÜŞÜŞ
Geçen ay 82,4 olan gelecek 12 aylık genel ekonomik durum beklentisi endeksi, temmuzda yüzde 4,2 azalarak 79 seviyesine geriledi.
Gelecek 12 ayda dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi endeksi ise geçen ay 102,6 iken yüzde 0,3ekono azalarak 102,3 oldu.