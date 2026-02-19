TÜİK verileri açıklandı: Tüketici güveni yükseldi ama kötümserlik sürüyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ile Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarına göre, tüketici güven endeksi ocakta 83,7 iken şubatta yüzde 2,3 artarak 85,7’ye yükseldi.

HANEHALKININ MEVCUT MADDİ DURUM ALGISI GÜÇLENDİ

Mevcut dönemde hanenin maddi durumuna ilişkin alt endeks ocakta 68,2 seviyesindeyken şubatta 71,3’e çıktı. Söz konusu alt endeks aylık bazda yüzde 4,6 artış kaydetti.

Gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi endeksi ise ocakta 83,3 iken şubatta 86,8’e yükseldi. Bu kalemde aylık artış oranı yüzde 4,2 oldu.

GENEL EKONOMİK BEKLENTİ SINIRLI GERİLEDİ

Gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi endeksi ocakta 81,5 iken şubatta 81,4’e geriledi. Bu alt endekste aylık bazda yüzde 0,1’lik düşüş kaydedildi.

Gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesini ölçen endeks ise ocakta 101,9 seviyesindeyken şubatta 103,2’ye çıktı. Bu kalemde aylık artış yüzde 1,3 olarak gerçekleşti.

ENDEKSİN ANLAMI NE?

Tüketici güven endeksi 0-200 aralığında değer alıyor. Endeksin 100’ün üzerinde olması tüketici güveninde iyimser tabloya, 100’ün altında kalması ise kötümser duruma işaret ediyor. Şubat ayında açıklanan 85,7’lik seviye, tüketici güveninin kötümser bölgede kalmaya devam ettiğini gösterdi.