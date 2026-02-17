TÜİK verileri açıklandı: Türkiye'nin yarısı mutsuz, tek dert geçim!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yayımlanan Yaşam Memnuniyeti Araştırması 2025 sonuçlarına göre, 18 ve üzeri yaştaki bireyler arasında mutlu olduğunu beyan edenlerin oranı yükseldi. Mutsuz olduğunu belirtenlerin oranında ise gerileme kaydedildi.

Araştırma sonuçlarına göre, 2024 yılında yüzde 49,6 olan mutlu bireylerin oranı, 2025 yılında 3,7 puan artarak yüzde 53,3’e çıktı. Mutsuz olduğunu ifade edenlerin oranı ise 2024’te yüzde 14,5 iken 2025’te 1,5 puan azalarak yüzde 13,0 oldu.

KADINLARDA MUTLULUK ORANI DAHA YÜKSEK

Mutlu olduğunu beyan eden erkeklerin oranı 2024 yılında yüzde 46,9 iken 2025’te yüzde 51,4’e yükseldi. Kadınlarda ise 2024’te yüzde 52,3 olan mutluluk oranı 2025 yılında yüzde 55,1 olarak kaydedildi.

EN YÜKSEK ARTIŞ 55-64 YAŞ GRUBUNDA

Yaş gruplarına göre mutluluk düzeyine bakıldığında artış tüm gruplarda görüldü. En belirgin yükseliş 55-64 yaş grubunda gerçekleşti. Bu yaş grubunda 2024’te yüzde 47,5 olan mutluluk oranı, 2025’te 7,1 puan artarak yüzde 54,6 oldu.

2025 yılında mutluluk oranı, 18-24 yaş grubunda 2,6 puan artışla yüzde 54,4’e, 25-34 yaş grubunda 2,6 puan artışla yüzde 53,6’ya, 35-44 yaş grubunda 5,0 puan artışla yüzde 52,9’a ve 45-54 yaş grubunda 4,3 puan artışla yüzde 50,8’e çıktı. 65 ve üzeri yaş grubunda ise oran 2024’te yüzde 54,1 iken 2025’te 0,2 puan artarak yüzde 54,3 oldu.

EVLİLERİN MUTLULUK ORANI DAHA YÜKSEK

Araştırmaya göre evli bireyler, evli olmayanlara kıyasla daha yüksek mutluluk oranına sahip oldu. 2025 yılında evli bireylerin yüzde 56,9’u mutlu olduğunu belirtirken, evli olmayanlarda bu oran yüzde 46,6 olarak gerçekleşti.

Cinsiyete göre incelendiğinde evli erkeklerin yüzde 54,2’sinin, evli kadınların ise yüzde 59,6’sının mutlu olduğu görüldü.

MUTLULUK KAYNAĞI AİLE VE SAĞLIK

Bireylerin mutluluk kaynağı olan kişiler incelendiğinde, 2025 yılında yüzde 69,0 ile aile ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 15,6 ile çocuklar, yüzde 4,8 ile kişinin kendisi, yüzde 3,9 ile eşi, yüzde 3,3 ile annesi/babası ve yüzde 1,9 ile torunları izledi.

Mutluluk kaynağı olan değerlerde ise sağlıklı olmak yüzde 64,9 ile ilk sırada yer aldı. Sevgi yüzde 14,7 ile ikinci, başarı yüzde 9,8 ile üçüncü sırada yer aldı. Para yüzde 7,7, iş ise yüzde 2,7 oranında mutluluk kaynağı olarak belirtildi.

GELECEĞE DAİR UMUT ORANI YÜZDE 67,1

Kendi geleceğinden umutlu olduğunu beyan edenlerin oranı 2025 yılında yüzde 67,1 olarak hesaplandı. Erkeklerde bu oran yüzde 67,1, kadınlarda ise yüzde 67,2 oldu.

ORTALAMA YAŞAM MEMNUNİYETİ 5,7

Yaşam memnuniyeti düzeyi, “0” (hiç memnun değil) ile “10” (çok memnun) arasında yapılan değerlendirmeye göre hesaplandı. 2024 ve 2025 yıllarında bireylerin ortalama yaşam memnuniyeti 5,7 olarak belirlendi. Erkeklerde ve kadınlarda da ortalama değer her iki yılda 5,7 seviyesinde kaldı.

KAMU HİZMETLERİNDE EN YÜKSEK MEMNUNİYET ASAYİŞTE

Kamu hizmetlerinden memnuniyet oranlarına bakıldığında, 2025 yılında yüzde 74,1 ile asayiş hizmetleri ilk sırada yer aldı. Bunu yüzde 71,3 ile ulaştırma, yüzde 69,4 ile sağlık, yüzde 64,5 ile Sosyal Güvenlik Kurumu, yüzde 60,5 ile adli hizmetler ve yüzde 58,7 ile eğitim hizmetleri takip etti.

EN ÖNEMLİ SORUN HAYAT PAHALILIĞI

Araştırmada ülkenin en önemli sorunu da değerlendirildi. 2025 yılında hayat pahalılığı yüzde 31,3 ile ilk sırada yer aldı. Yoksulluk yüzde 16,5 ile ikinci, eğitim ise yüzde 16,1 ile üçüncü sırada kaydedildi.