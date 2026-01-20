TÜİK verileri yayımlandı: En çok hangi ülkenin vatandaşları Türkiye'den ev aldı?

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Konut Satış İstatistikleri’ne göre, Türkiye genelinde konut satışları 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 14,3 artarak 1 milyon 688 bin 910 oldu. En fazla konut satışı 280 bin 262 ile İstanbul’da gerçekleşti. İstanbul’u 152 bin 534 satışla Ankara, 96 bin 998 satışla İzmir izledi. En az konut satılan iller ise 727 ile Ardahan, 1.251 ile Bayburt ve 1.559 ile Hakkari oldu.

ARALIK AYINDA 254 BİN KONUT SATILDI

Türkiye genelinde konut satışları aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,8 artarak 254 bin 777 olarak kaydedildi.

İPOTEKLİ KONUT SATIŞLARI ARTTI

İpotekli konut satışları aralık ayında yıllık bazda yüzde 25,2 artışla 29 bin 149 oldu. 2025 yılı genelinde ipotekli konut satışları ise yüzde 49,3 artarak 236 bin 668 olarak gerçekleşti. Toplam satışlar içinde ipotekli satışların payı aralık ayında yüzde 11,4, yıl genelinde ise yüzde 14,0 oldu.

Aralık ayında 7 bin 666, 2025 yılı genelinde ise 57 bin 639 ipotekli konut satışı ilk el olarak yapıldı.

DİĞER SATIŞ TÜRLERİ AĞIRLIKTA

İpotekli satışlar dışındaki konut satışları aralık ayında yüzde 19,2 artarak 225 bin 628 oldu. 2025 yılında diğer satış türleriyle el değiştiren konut sayısı yüzde 10,1 artışla 1 milyon 452 bin 242 olarak kayıtlara geçti.

İLK EL KONUT SATIŞLARI 540 BİNİ AŞTI

İlk el konut satışları aralık ayında yüzde 26,2 artarak 96 bin 690 oldu. 2025 yılı genelinde ilk el konut satışları yüzde 11,6 artışla 540 bin 786 olarak gerçekleşti. İlk el konutların toplam satışlar içindeki payı aralık ayında yüzde 38,0, yıl genelinde ise yüzde 32,0 oldu.

İKİNCİ EL KONUT SATIŞLARI 1,1 MİLYONU GEÇTİ

İkinci el konut satışları aralık ayında yüzde 16,2 artarak 158 bin 87 oldu. 2025 yılı genelinde ikinci el konut satışları ise yüzde 15,6 artışla 1 milyon 148 bin 124 olarak hesaplandı.

YABANCILARA KONUT SATIŞI GERİLEDİ

Yabancılara yapılan konut satışları 2025 yılında yüzde 9,4 azalarak 21 bin 534 oldu. Bu satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,3 olarak gerçekleşti. Yabancılara en fazla konut satışı yapılan iller 7 bin 989 ile İstanbul, 7 bin 118 ile Antalya ve 1.800 ile Mersin oldu.

ARALIK AYINDA YABANCIYA 2 BİN 541 KONUT SATILDI

Aralık ayında yabancılara yapılan konut satışları yıllık bazda yüzde 5,1 artarak 2 bin 541 oldu. Bu satışların aralık ayı toplam konut satışları içindeki payı yüzde 1,0 olarak kaydedildi.

RUSYA FEDERASYONU VATANDAŞLARI İLK SIRADA

Ülke uyruklarına göre 2025 yılında Türkiye’den en fazla konut alanlar 3 bin 649 ile Rusya Federasyonu vatandaşları oldu. Bu ülkeyi 1.878 ile İran ve 1.541 ile Ukrayna izledi. Aralık ayında da en fazla satış 504 ile Rusya Federasyonu vatandaşlarına yapıldı.