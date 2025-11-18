TÜİK verileri yayımlandı: Otomobil kayıtlarında en çok hangi marka araç tercih edildi?

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) yayımladığı verilere göre ekim ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların yüzde 49,1’i otomobil, yüzde 34,5’i motosiklet, yüzde 11,4’ü kamyonet, yüzde 2,1’i traktör, yüzde 1,8’i kamyon, yüzde 0,7’si minibüs, yüzde 0,3’ü otobüs ve yüzde 0,1’i özel amaçlı taşıtlardan oluştu.

AYLIK DEĞİŞİM ZAYIFLADI

Trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı ekimde bir önceki aya göre yüzde 9,1 azaldı. Kamyonette yüzde 18,3, otomobilde yüzde 9,0, kamyonda yüzde 7,1 ve traktörde yüzde 3,9 artış görüldü. Minibüs yüzde 44,2, motosiklet yüzde 30,8, otobüs yüzde 19,0 ve özel amaçlı taşıt yüzde 12,0 geriledi.

YILLIK KAR ŞILAŞTIRMADA D Ü Ş Ü Ş

Geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 14,8 azaldı. Özel amaçlı taşıt yüzde 47,1, kamyonet yüzde 19,0, otomobil yüzde 17,4 ve kamyon yüzde 12,6 arttı. Motosiklet yüzde 42,3, traktör yüzde 37,4, minibüs yüzde 11,9 ve otobüs yüzde 5,7 düştü.

TOPLAM TA ŞIT SAYISI 33 MİLYONU AŞTI

Ekim sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı araç sayısı 33 milyon 193 bin 636 oldu. Bu araçların yüzde 51,6’sını otomobil, yüzde 21,1’ini motosiklet, yüzde 14,7’sini kamyonet, yüzde 6,9’unu traktör oluşturdu.

DEVİR İŞLEMLERİ 981 BİNİ AŞTI

Ekim ayında 981 bin 225 taşıt devredildi. Devirlerin yüzde 68,0’i otomobil, yüzde 14,9’u kamyonet, yüzde 9,8’i motosiklet, yüzde 3,2’si traktör oldu.

OTOMOB İL KAYITLARINDA MARKA DAĞILIMI

Ay içinde 87 bin 624 otomobil trafiğe kaydedildi. Dağılımda Volkswagen yüzde 12,8 ile ilk sırada yer aldı. Onu Renault, Fiat, Toyota, Hyundai ve diğer markalar izledi.

ON AYLIK D ÖNEMDE 1 M İLYON 937 BİN KAYIT

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı yüzde 10,8 azalarak 1 milyon 937 bin 161’e indi. Trafikten silinen taşıt sayısı yüzde 63,5 artarak 43 bin 823’e yükseldi.

YAKIT DA ĞILIMINDA BENZİN AĞIRLIKLI

Dönemde kaydı yapılan 877 bin 251 otomobilin yüzde 46,3’ü benzin, yüzde 26,5’i hibrit, yüzde 16,9’u elektrikli, yüzde 9,1’i dizel yakıtlıydı.

MOTOR HACMİNDE 1300 CC ALTINDA YOĞUNLUK

Otomobillerin yüzde 30,0’ı 1300 cc ve altı, yüzde 23,1’i 1401-1500, yüzde 10,9’u 1501-1600 motor hacmine sahip oldu.

RENKTE GR İ ÖNE ÇIKTI

Ocak-ekim döneminde trafiğe kaydı yapılan otomobillerin yüzde 40,1’i gri, yüzde 24,8’i beyaz, yüzde 13,4’ü siyah renkte kayda geçti.