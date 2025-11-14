TÜİK verileri yayımlandı: Ücretli çalışan sayısında değişiklik!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ücretli Çalışan İstatistikleri, 2025 Eylül ayı verilerini ortaya koydu. Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinde ücretli çalışan sayısı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,1 artarak 16 milyon 169 bin 476 kişi oldu. Geçen yılın eylül ayında bu sayı 15 milyon 991 bin 589 kişi seviyesindeydi.

SEKT ÖREL DA ĞILIMDA FARKLI TRENDLER

Alt sektörel verilerde farklı eğilimler gözlendi. Eylül 2025’te sanayi sektöründe ücretli çalışan sayısı yıllık bazda yüzde 3,7 azalırken, inşaat sektöründe yüzde 7,4 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,5 artış kaydedildi.

Aylık bazda da ücretli çalışan sayısı yükseldi. Eylül ayında sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörlerinin toplamında çalışan sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,2 arttı. Alt sektörlerde ise sanayi sektöründe yüzde 0,3 azalma, inşaat sektöründe yüzde 0,6 ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,4 artış görüldü.