TÜİK verimleri yayımlandı: Üç ana sektörde dikkat çekici kayıp!

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Mart 2026 döneminde mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksleri üç ana sektörde de düşüş gösterdi.

Hizmet sektörü güven endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,5 azalarak 113,2 seviyesine geriledi. Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 2,0 düşüşle 113,6 olurken, inşaat sektörü güven endeksi yüzde 3,9 azalışla 80,6 seviyesine indi.

HİZMET SEKTÖRÜNDE SINIRLI GERİLEME

Hizmet sektöründe son 3 aylık dönemde iş durumu endeksi Şubat ayında 112,2 seviyesindeyken mart ayında 113,6’ya yükselerek yüzde 1,3 artış gösterdi. Aynı dönemde hizmetlere olan talep endeksi yüzde 0,3 artışla 111,2 seviyesine çıktı.

Buna karşılık, gelecek 3 aylık döneme ilişkin hizmet talebi beklentisi yüzde 3,0 azalarak 114,8 seviyesine geriledi.

PERAKENDE TİCARETTE SATIŞ BEKLENTİSİ ZAYIFLADI

Perakende ticaret sektöründe son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar endeksi yüzde 3,0 azalarak 122,2 seviyesine düştü. Mevcut mal stok seviyesi endeksi ise yüzde 1,8 gerileyerek 93,7 oldu.

Gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi de yüzde 1,3 azalışla 124,8 seviyesine indi.

İNŞAAT SEKTÖRÜNDE DÜŞÜŞ DERİNLEŞTİ

İnşaat sektörü güven endeksi mart ayında yüzde 3,9 düşüşle 80,6 seviyesine geriledi. Sektörde alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 2,8 azalarak 78,6 oldu.

Gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi ise yüzde 5,0 düşüşle 82,6 seviyesine indi.

TÜM SEKTÖRLERDE GÜVEN KAYBI

Açıklanan veriler, Mart 2026 döneminde hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde güven endekslerinin genel olarak zayıfladığını ortaya koydu. Özellikle inşaat sektöründe düşüşün daha belirgin olduğu görüldü.