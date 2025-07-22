TÜİK yargılanmaya istinafta itiraz etti

Emekli Yargıtay üyesi Seyfettin Çilesiz’in açtığı davada, TÜİK’in mahkemenin talep ettiği sepet-fiyat bilgilerini “gizlilik ilkesi” bahanesiyle yollamamasına karşın mahkeme, denetim için gerekli veri bütünlüğünün sağlanamayacağını öne sürerek resmi enflasyonu “hukuka uygun” kabul etmişti. Çilesiz, istinafa başvurmuştu.

TÜİK de mahkemenin “esastan inceleme” yapmış olmasına itiraz etmek için 15 Temmuz’da istinafa başvurdu. TÜİK, mahkemenin davaları incelemeden, doğrudan reddetmesi gerektiğini iddia ediyor.

Davanın avukatı Ali Erdem Gündoğan, “TÜİK’e karşı dava açılamayacağı iddiası hukuk devletiyle bağdaşmaz. TÜİK hesap vermekten kaçıyor. Mücadeleye devam” dedi.