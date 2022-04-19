TÜİK'in rakibi ENAG'dan enflasyon raporu! Enflasyon rekor seviyelerde

19 Nisan 2022 Salı, 14:05

Tüketici fiyatları (TÜFE), martta aylık bazda yüzde 5,46 artarken, yıllık enflasyon 20 yılın yeni zirvesi olan yüzde 61,14'e yükseldi.

Son dönemlerde iktidarın hedefinde olan Bağımsız iktisatçılardan oluşan Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ise enflasyonu yüzde 142.63 olarak hesapladı.

TÜİK'in açıkladığı enflasyon rakamlarına alternatif hesaplar yapan ENAG'ın, 'Aylık Ekonomik Analiz Raporu'na göre, ''Enerji, tarım ve sanayide dışa bağımlılığın, kamunun elindeki hizmetlerin özel sektöre devredildiği 20 yıllık bir dönemde oluşan politikalar ile birlikte arttığını söyleyebiliriz'' denildi.

MERKEZ BANKASI'NIN FAİZ KARARI ETKİLİ OLDU

Rapora göre, ''Son yıllarda özel sektör borçlarının arttığını ve cılız büyüme sürecinden dolayı özel sektörü desteklemek için yapılan vergi indirimlerinin ve teşviklerin halkın sırtına daha ağır vergiler olarak geri döndüğünü hep birlikte gözlemledik. Bu durum ile birlikte enflasyon oranını düşürmek için gerekli olan devletin elindeki üretim araçlarını haliyle devreye alamadığını izliyoruz. Bu ay MB faiz kararının yüksek özel sektör borcundan dolayı arttırılamadığını da bu durumun sonucu olarak eklemek isteriz. İmkânsız üçlüyü (faiz, enflasyon, kur) aynı anda tutma ısrarının sonuçlarını, tutulamayacağını da deneyimleyerek enflasyonun rekor seviyelerde konumlandığını görmüş bulunuyoruz'' ifadelerine yer verildi.

ENERJİ FİYATLARI ETKİLİ OLDU

Araştırma raporunda, ''Enerji fiyatlarında şubat ayından itibaren başlayan yükseliş hareketlerinin devamının oluştuğunu ve petrol fiyatlarının 100 dolar seviyesi üzerinde kalıcı bir şekilde fiyatlama oluşturduğunu ve bunun ikamesi olmayan ürün olarak tüm lojistik maliyetlerini yükselttiğini haliyle dünya ekonomisine enflasyon artışı olarak yansıdığını izliyoruz. AB özelinde Mart ayı enflasyonunun yüzde 7,5 yıllık olarak beklentilerin (yüzde 6,6) bir hayli üzerinde geldiğini yakından takip ettik. ABD’de enflasyon yüzde 8.5 oranında gelmesi artık enflasyonun uzun süreli ve yapışkan bir özellikte halkın hayatına girdiğini görüyoruz. Dünya ekonomik büyüme verilerindeki revizyonlarının da bu nedenle azalan seyirde olduğunu da hatırlatmak isteriz'' denildi.