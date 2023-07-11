Tüketici Birliği vergi artışlarına karşı eyleme geçmeyi planlıyor, yargı yoluna da başvuracak: Ülkeye zam yağıyor

Yayınlanma: 11.07.2023 - 04:00

Güncelleme: 11.07.2023 - 04:00

Hükümetin seçim sonrası başlattığı ekonomi politikaları yurttaşa hızla yansımaya başladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in bütçe açığını kapatmak için KDV’den harçlara kadar yaptığı artışlar yurttaşın kullandığı sabundan telefona, arabadan peynire birçok ürüne zam olarak yağmaya başladı. Kurların yüzde 30’a yakın artması nedeniyle döviz kaynaklı maliyetler de eklenince marketlerde etiket değiştirme mesaisi hızlandı.

Dolaylı vergilerdeki artışa dayanan zamlar yurttaşın en temel ihtiyaçlarını etkiliyor. İstanbul’da 5 liraya satılan 200 gram ekmek için İTO Ekmek Meslek Komitesi’nden 7 liraya yükseltilmesi kararı çıktı. Karar önce İTO yönetimine ardından bakanlığa gönderilerek hayata geçirilecek. Marketlerde ise seçimden önce 279 liraya satılan kıyma 300 liraya dayanırken 116 liraya satılan 225 gram sucuk 120 liraya, 28 liraya satılan çamaşır suyu 32 liraya, 162 liraya satılan 16’lı tuvalet kâğıdı 181 liraya yükseldi. Sigara fiyatlarına 5 liralık KDV artışı gelirken KDV artışının akaryakıt fiyatlarına yansıması 40 kuruş oldu. Seçimden önce 32 bin 999 TL’ye satılan Iphone 14 bugün 48 bin 304 TL’ye satılıyor. En ucuz sıfır kilometre araba olarak bilinen Fiat Egea’nın en ucuzu seçimden önce 470 bin 900 TL’ye satılırken bugün 654 bin 700 TL’ye satılıyor. Yerli otomobil Togg’a ise geçen haftadan bu yana ikinci zam geldi. Seçimden önce 953 bin TL’ye satılan en ucuz Togg bugün 1 milyon 227 bin 500 TL’ye satılıyor.

‘MTV İÇİN DAVA AÇACAĞIZ’

Zamları değerlendiren Tüketici Birliği Federasyonu Başkanı Mehmet Bülent Deniz, “Seçimden önce bu zamların geleceğini biliyorduk ama sonbaharda bekliyorduk. Beklediğimizden erken geldi zamlar. Böyle giderse bu ayın gıda enflasyonu yüzde 5-6’ya, bu yılınki de yüzde 100’e ulaşacak. Biz bu konuda imza kampanyası başta olmak üzere çeşitli eylemler planlıyoruz. Halkın temel tüketim ürünlerinde KDV mutlaka düşürülmelidir. Motorlu Taşıtlar Vergisi’nin iki kez alınmasına da dava açıyoruz çünkü anayasaya aykırı bir uygulamadır” dedi.