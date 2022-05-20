Tüketici güveni yine dipte
Nisan ayında 67.3 olan tüketici güven endeksi mayıs ayında 67.6 oldu.
Tüketici güven endeksi, tüketicilerin kişisel mali durumları ve genel ekonomiye ilişkin mevcut durum değerlendirmeleri ve gelecek dönem beklentileri ile yakın gelecekteki harcama ve tasarruf eğilimlerinin ölçmeyi amaçlayan bir gösterge olarak kaydediliyor. Bu endeks Türkiye İstatistik Kurumu ve Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası işbirliğiyle gerçekleştirilen Tüketici Eğilim Anketi'ne göre belirleniyor. Tüketici Eğilim Anketi, bağımsız anket olarak aylık uygulanıyor ve anket sonuçları yaş ve cinsiyete göre ağırlıklandırılıyor. Tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, mayıs ayında bir önceki aya göre yüzde 0.4 oranında arttı; nisan ayında 67.3 olan endeks, mayıs ayında 67.6 oldu.
Mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, Mayıs 2022 (Kaynak: TÜİK)
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