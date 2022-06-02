Tüketici kredileri patladı

02 Haziran 2022 Perşembe, 14:19

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre, sektörün kredi hacmi 27 Mayıs itibarıyla 139 milyar 150 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 5 trilyon 896 milyar 116 milyon liradan 6 trilyon 35 milyar 266 milyon liraya yükseldi.

Bankacılık sektöründeki toplam mevduat da (bankalararası dahil), geçen hafta 42 milyar 59 milyon lira arttı. Söz konusu haftada yüzde 0,6 yükselen bankacılık sektörü toplam mevduatı, 6 trilyon 605 milyar 309 milyon lira oldu.

Verilere göre, tüketici kredileri tutarı, 27 Mayıs itibarıyla 13 milyar 696 milyon lira artışla 867 milyar 349 milyon liraya çıktı. Söz konusu kredilerin 330 milyar 182 milyon lirası konut, 20 milyar 587 milyon lirası taşıt ve 516 milyar 581 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu.

Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 13 milyar 816 milyon lira artarak 817 milyar 380 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da yüzde 4 artışla 258 milyar 985 milyon liraya yükseldi. Bireysel kredi kartı alacaklarının 104 milyar 172 milyon lirası taksitli, 154 milyar 813 milyon lirası taksitsiz oldu.

YASAL ÖZ KAYNAKLAR ARTTI

BDDK haftalık verilerine göre, bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 27 Mayıs itibarıyla bir önceki haftaya göre 344 milyon lira artarak 163 milyar 922 milyon liraya çıktı. Söz konusu takipteki alacakların 130 milyar 369 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı.

Aynı dönemde bankacılık sisteminin yasal öz kaynakları 34 milyar 56 milyon lira artarak 1 trilyon 205 milyar 689 milyon lira oldu.