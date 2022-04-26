Tüketici ucuz ürün kovalıyor

26 Nisan 2022 Salı, 11:53

Araştırma şirketi Ipsos’un verilerine göre; 2018 yılına kadar pahalı da olsa istediğim markayı alırım diyenlerin oranı yüzde 50 iken bu dönemde bu oran yüzde 39’a geriledi. Araştırmaya göre tüketici bu marketlere evlerine yakın olduğu için de daha fazla gidiyor. Yakınlık yüzde 65 ile bu marketlerin tercih nedenleri arasında ilk sırada yer alıyor. Diğer öne çıkan neden ise bu marketlerde fiyatların ucuz, promosyonların fazla olması. Her üç neden de 2020 yılına göre daha yüksek oranda belirtiliyor. Bu marketlerin markalarını beğendiği için bu satış noktalarını tercih edenlerin oranı ise yüzde 34.

ÖZEL MARKALI ÜRÜNLERİ TERCİH EDENLERİN ORANI ARTIYOR

Türkiye’yi Anlama Kılavuzu Araştırması verilerine göre tüketicilerin yüzde 36’sı market markalı ürünleri tercih ediyor.

2018 yılına göre market markalarını tercih edenlerin oranı 3 puan artmış durumda. Bununla beraber her 10 kişiden 4’ü; kullandıkları bu markaları almak için özellikle o markete gidiyor. 2018 yılına kadar biraz pahalı da olsa istediğim markayı alırım diyenlerin oranı yüzde 50 seviyesindeyken bugüne gelindiğinde bu oran yüzde 39’a kadar gerilemiş durumda. 2018-2020 yılında ucuz ürün tercihi yüzde 26 seviyesindeyken 2022 yılında yüzde 31.

Tüketicilerin ucuz ürünleri tercih etmesi ile birlikte prestijli ürün tercihi de azalıyor. 2020 yılına kadar her 10 kişiden 4’ü prestijli ürün tercih edeceğini belirtirken 2020 yılından beri bu ürünleri tercih edenlerin oranı azalıyor. Bugüne gelindiğinde 2018 yılına göre prestijli türün tercihi edenlerin oranı yaklaşık 10 puan azalıyor ve yüzde 28 seviyesine geriliyor.

ÖNCE FİYAT SONRA KALİTE

Ipsos’un Türkiye CEO’su Sidar Gedik verilerle ilgili şu değerlendirmelerde bulundu; “Enflasyon nedeni ile vatandaşların önemli bir kısmı gelirlerinin ve satın alma güçlerinin azaldığını belirtiyorlar. Genel olarak önümüzdeki birkaç ay içinde bu alanda bir düzelme beklenmiyor olması da alışveriş davranışlarına doğrudan yansıyor. Temel gözlemimiz fiyat hassasiyeti artmış olması. Tüketiciler her zamanki tercihlerinden ziyade ucuz ürünlere kaymaya başladılar. Dolayısıyla prestijden, marka değerinden önce ürünün performansının ve fiyat-performans dengesinin daha fazla gözetilmesi ekonomik bir tedbir davranışı olarak öne çıkıyor. Bu kapsamda son dönemde indirim marketlerine ve market markalı ürünlere yönelimde artış var.”