Tüketiciler, 2024'te en çok ayakkabıdan şikayetçi oldu

Yayınlanma: 18.01.2025 - 10:50

Güncelleme: 18.01.2025 - 10:53

Ticaret Bakanlığı, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2024 yılına ilişkin Tüketici Hakem Heyetleri'ne gelen başvuruları paylaştı. Açıklamaya göre, Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024 yılında yapılan başvurularda, tüketiciler en çok "bedel iadesi" talebiyle başvuruda bulundu. 2024 yılında ürün ve hizmetlerde, tüketiciler tarafından en çok ''ayakkabıya'' ilişkin şikayet başvurusu yapıldı. Toplam şikayetlerin yaklaşık yüzde 13,2'si olan 100 bin 445 adet ''ayakkabıya'' ilişkin yapıldı. Bakanlığın açıklaması şöyle:

''Tüketiciler ile satıcı veya sağlayıcılar arasında yaşanan uyuşmazlıkların çözümünde yargı dışı alternatif çözüm mercileri olarak oluşturulan Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri 1995 yılından beri faaliyetlerine devam ediyor. Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri uyuşmazlıkların adil, hızlı, basit ve olabilecek en az masrafla çözümüne imkan sağlarken, aynı zamanda yargı mercilerinin üzerindeki iş yükünü de önemli ölçüde azaltıyor.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri tarafından bugüne kadar yaklaşık 18 milyon uyuşmazlık yargıya intikal etmeden karara bağlandı.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024 yılında toplam 755 bin 997 adet başvuru yapılırken, 762 bin 100 adet uyuşmazlık Tüketici Hakem Heyetleri tarafından karara bağlandı. Yapılan başvuruların toplam parasal değeri yaklaşık 7 milyar lira oldu. 2023 yılında yapılan başvuruların 4 milyar lira olan parasal değerine göre yüzde 75 artış gerçekleşti.

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne yazılı olarak başvuru yapma imkanı bulunuyor. Ayrıca tüketiciler e-Devlet üzerinden ve Tüketici Bilgi Sistemi aracılığıyla elektronik ortamda başvurularını kolay bir şekilde Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne ulaştırabiliyor. Bu kapsamda, 2024 yılında yapılan başvuruların yaklaşık yüzde 67'si e-Devlet üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilirken elektronik başvuru yönteminin tüketiciler tarafından daha fazla tercih edildiği gözlendi.

TÜKETİCİLER EN ÇOK BEDEL İADESİ TALEP ETTİ

Ticaret Bakanlığı Tüketici Hakem Heyetleri'ne 2024 yılında yapılan başvurularda, tüketicilerin en çok 'bedel iadesi' talebiyle başvuruda bulunduğu görüldü. Ayrıca yaklaşık 293 bin başvuruda 'bedel iadesi' talep edildi. Yaklaşık olarak 204 bin başvuruda ise 'ürünün değişimi veya hizmetin yeniden görülmesi' talebinde bulunuldu. Diğer başvurularda ise 'ücretsiz onarım' ve 'bedelden indirim' talepleri tüketiciler tarafından hakem heyetlerine iletildi.

EN ÇOK AYAKKABI ŞİKAYET EDİLDİ

2024 yılında ürün ve hizmet bazında değerlendirildiğinde, tüketiciler tarafından en çok ayakkabıya ilişkin konularda başvuru yapıldı. Toplam başvuruların yaklaşık yüzde 13,2'si ayakkabıya ilişkin (100 bin 448 adet başvuru) olarak gerçekleşti. Bu şikayet konusunu yüzde 4,86 ile kıyafet (36 bin 800 adet) başvuruları izledi.

Diğer şikayet konuları ise yüzde 4,85 ile kredi kartı üyelik ücreti (36 bin 725), yüzde 4,09 ile cep telefonu (30 bin 959), yüzde 3,94 ile mobilya (29 bin 846), yüzde 3,80 ile internet abonelikleri (28 bin 733) ve yüzde 2,82 ile GSM aboneliği (21 bin 328) oldu.

Sektörel bazda değerlendirildiğinde ise 2024 yılında en çok başvuru yüzde 58,79 ile en çok perakende ticaret sektöründe (444 bin 485) kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla yüzde 10,14 ile finansal hizmetler sektörüne (76 bin 702) ve yüzde 9,79 ile abonelik hizmetleri sektörüne (74 bin 70) yönelik başvurular izledi.''