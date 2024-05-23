Tüketiciyi aldatan reklamlara 108 milyon lira ceza

Reklam Kurulu, yılın ilk 5 ayında aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulamalar nedeniyle işletmelere 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uygulanmasını kararlaştırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.05.2024 - 12:16
Tüketiciyi aldatan reklamlara 108 milyon lira ceza
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Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Reklam Kurulu, geleneksel ve dijital mecralarda sosyal medya etkileyicilerinin (influencer) tanıtımlarından gıda takviyesi ve indirimli satış reklamlarına kadar birçok alandaki reklam ve tanıtımları inceledi.

Kurul, mayıs ayı toplantısında görüşülen 119 dosyadan 110'ununda mevzuata aykırılık buldu. Tüketicileri yanıltıcı ve aldatıcı bu reklam ile haksız ticari uygulamalarda muhataplara durdurma cezasıyla birlikte 13 milyon 744 bin 459 lira idari para cezası uygulanmasına karar verildi.

İndirimli satışlara ilişkin denetimlerde bir firma tarafından çeşitli mecralar üzerinden yayınlanan kampanya ilanlarında 6 aylık indirimli satış süresi belirlendiği tespit edildi.

İncelemede, "sezon indirimi" başlığıyla kış, ilkbahar ve yaz olmak üzere 3 sezona tekabül eden ve sürekli değişen ürünler dahil edilerek kampanya yapıldığı belirlendi.

Kurul, kampanyanın tüketiciler nezdinde belirsizliğe yol açacağı, sürekli indirim ve kampanya gerçekleştirildiği algısı yaratacağı gerekçesiyle söz konusu tanıtımların durdurulmasına karar verdi.

Kurul, ayrıca hızlı tüketim ürünlerinin tanıtımında "anneler tarafından hazırlanan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapan" ifadelerin kullanımının mevzuata aykırı olduğunu değerlendirdi.

Kurul, gıda sektörü başta olmak üzere hedef kitlesini hassas tüketici grubunda yer alan çocukların oluşturduğu ürünlere ilişkin tanıtımlarda, imalat, işleme ve paketleme gibi üretim süreçlerine tabi tutulan ürünlerin anneler tarafından hazırlan ürünlere eş değer olduğu vurgusu yapıldığını belirledi. Bu kapsamda, "anne tarifi", "anne formülü", "anne dokunuşu" gibi ifadelerle tanıtım yapılmasının, ev koşullarında herhangi bir işlenme yöntemine tabi tutulmadan hazırlanan ve bu nedenle çocukların tüketimine rahatlıkla sunulabilecek bir gıda ürünü olduğu izlenimi yarattığı tespit edildi.

Kurul, tüketicileri yanıltıcı nitelikte ve ilgili mevzuata aykırı olduğu değerlendirmesiyle bu tanıtımlar için durdurma cezası verilmesini kararlaştırdı.

Böylece, Kurul yılın ilk 5 ayında 756 dosyada değerlendirmelerde bulundu. Aldatıcı reklam veya haksız ticari uygulama olduğu tespit edilen 664 dosyada durdurma cezasının yanı sıra 107 milyon 883 bin 569 lira idari para cezası uyguladı.


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