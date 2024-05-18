‘Tüketimi kısmak gerek’

Garanti BBVA “İhracatta Sürdürülebilir Gelecek” buluşmalarının beşincisini Adana’da gerçekleştirdi.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 18.05.2024 - 04:00
‘Tüketimi kısmak gerek’
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Burada konuşan genel müdür Recep Baştuğ, ekonomiyi ve bankacılık sektörünü değerlendirdi. Enflasyonla mücadele için tüketimin kısılması gerektiğini hatırlatan Baştuğ, “Kredi talebi artsa da bireysel talep karşılık bulamayacak” dedi ve şöyle konuştu: “Geçen yıl kredi büyümesi yüzde 50 artarken kredi kartı 3 katı artmıştı. Bu yıl kredi kartına da sınırlamalar bekliyoruz. 2024’te bireysel tarafta kredi normalleşmeleri gördük, 2025’te tüzel tarafta göreceğiz kredi büyümelerindeki normalleşmeleri. O yıl sıkıntının bir kısmını hep beraber yaşayacağız.”

Merkez Bankası’ndan şu an faiz artırımı beklemediğini de söyleyen Baştuğ, “Düşüş ise enflasyona bağlı. Asıl mücadele yılsonu enflasyon hedefi tutunca başlayacak. Yüzde 40’lara gerilerse faizde bir indirime gidilmesi gerekir” diye konuştu.

Türkiye’de kömürlü projelere krediyi kesen ilk banka olduklarını da hatırlatan Baştuğ, şunları söyledi: Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması (SKDM) ticaretin kurallarını değiştirecek çok kritik bir başlık. Sürecin finansal boyutu 1 Ocak 2026’da devreye girecek ve karbon kredisi alımına başlanacak.”

Toplantıda Prof. Dr. Etem Karakaya SKDM’nin ekonomik boyutları ve çözüm önerileri üzerine bilgiler verirken, Dr. Mahfi Eğilmez de ekonomi alanında değerlendirmelerde bulundu.


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