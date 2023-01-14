Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor: İkinci el değişiyor

Yayınlanma: 14 Ocak 2023 - 07:00

Güncelleme: 14 Ocak 2023 - 07:00

Gayrimenkul, vasıta, alışveriş ürünleri ve hizmetler gibi birçok kategoride ilan ve e-ticaret işlemlerinin yapıldığı online platform sahibinden.com için Türkiye'deki ikinci el pazarını derinden etkileyecek bir iddia ortaya atıldı.

sahibinden.com, 2000 yılında 2.700 ilanla yayın hayatına başladı.

Aksoy Grup tarafından kurulan sahibinden.com Aralık 2010 itibarıyla, vasıta, cep telefonu, gayrimenkul ve ayakkabı gibi birçok farklı kategoriden oluşan ilan ağında 2 milyon ilana ulaştı.

Geçen yıl yaklaşık 6 milyon ikinci el araç satışı gerçekleşen ikinci el sektöründe pek çok kullanıcı bu site üzerinden alım-satım gerçekleştiriyor ya da alım-satıma konu aracın değerini belirlemekte kullanıyor.

SATIŞTA 'İHALE' DÖNEMİ

Sektör kaynaklarının iddiasına göre şu anda 348 bin 92 otomobil; 63 bin 24 arazi, suv, pickup; 71 bin 555 adet de minivan, panelvan ilanı bulunan sahibinden.com, ikinci el araç satışı için yeni bir sistem üzerinde çalışıyor.

Bu sistem ile satıcı konumunda bulunan müşterilerin araçlarını ihale ile satışa sunması bekleniyor.

Yeni sistemden ikinci el araç ticareti yapan aracıların da olumsuz etkilenmesi bekleniyor.

Ayrıca ikinci el piyasasındaki oynaklığın düzenlenecek ihaleler ile azalacağı yorumlarında da bulunuldu.