Tüm havalimanlarında ücretsiz içme suyu talebi
Havalimanlarında fahiş fiyatla satılan içme sularının yolcuları mağduriyete uğrattığı belirtilerek, terminaller ve açık alanlara ücretsiz içme suyu çeşmeleri (Sebil) konulması istendi.
Havalimanlarında fahiş fiyatla satılan içme sularının yolcuları mağduriyete uğrattığı belirtilerek, terminaller ve açık alanlara ücretsiz içme suyu çeşmeleri (Sebil) konulması istendi.
Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili ve Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm havalimanlarına ücretsiz içme suyu çeşmeleri konulması talebinde bulundu.
“Havalimanlarımızın tümüne ücretsiz içme suyu çeşmeleri istiyoruz” şeklinde açıklama yapan Rızvanoğlu, bir arkadaşının gönderdiği videoyu yayınladı. Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu video arkadaşımdan geldi. Yer, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki havalimanı. Yolcular, havalimanının farklı yerlerine yerleştirilen bu çeşmelerden suyunu içebiliyor. Para vermek zorunda kalmadan plastik atık yaratmadan. Su en temel insan hakkıdır. Bu hakkı Türkiye’deki tüm havalimanlarımızda vatandaşlarımız kullanabilmeli.”
Tüm havalimanlarına— Evrim Rızvanoğlu (@RizvanogluEvrim) November 26, 2023
ÜCRETSİZ
İÇME SUYU ÇEŞMELERİ
İstiyoruz.
Tüm havalimanlarına ‘Sebil’ konulsun talebi – Haber Limanı
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