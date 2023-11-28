Tüm havalimanlarında ücretsiz içme suyu talebi

Yayınlanma: 28.11.2023 - 13:26

Güncelleme: 28.11.2023 - 13:26

Havalimanlarında fahiş fiyatla satılan içme sularının yolcuları mağduriyete uğrattığı belirtilerek, terminaller ve açık alanlara ücretsiz içme suyu çeşmeleri (Sebil) konulması istendi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) İstanbul Milletvekili ve Doğa Hakları ve Çevre Politikaları Başkanı Evrim Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm havalimanlarına ücretsiz içme suyu çeşmeleri konulması talebinde bulundu.

“Havalimanlarımızın tümüne ücretsiz içme suyu çeşmeleri istiyoruz” şeklinde açıklama yapan Rızvanoğlu, bir arkadaşının gönderdiği videoyu yayınladı. Rızvanoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bu video arkadaşımdan geldi. Yer, Tayland’ın başkenti Bangkok’taki havalimanı. Yolcular, havalimanının farklı yerlerine yerleştirilen bu çeşmelerden suyunu içebiliyor. Para vermek zorunda kalmadan plastik atık yaratmadan. Su en temel insan hakkıdır. Bu hakkı Türkiye’deki tüm havalimanlarımızda vatandaşlarımız kullanabilmeli.”



