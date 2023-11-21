Havalimanında güvenlik görevlileri ile umreden dönenlerin yakınları arasında arbede!
Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.
Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da, sabah saatlerinde umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı.
BİR KİŞİ YARALANDI
Bu sırada 1 personel hafif yaralandı.
Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.
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