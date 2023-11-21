Havalimanında güvenlik görevlileri ile umreden dönenlerin yakınları arasında arbede!

Diyarbakır Havalimanı'nda umreden dönen kafileyi karşılamak isteyen yakınları ile özel güvenlik personeli arasında çıkan arbedede, 1 kişi yaralandı.

DHA
Yayınlanma: 21.11.2023 - 13:55
Havalimanında güvenlik görevlileri ile umreden dönenlerin yakınları arasında arbede!
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Diyarbakır Havalimanı Dış Hatlar'da, sabah saatlerinde umreden dönen kafileyi yasak olan bölgede karşılamak isteyen yakınları ile geçişe izin vermeyen özel güvenlik personeli arasında arbede çıktı.

BİR KİŞİ YARALANDI

Bu sırada 1 personel hafif yaralandı.

Polisin müdahalesi ile son bulan arbede, cep telefonu kamerasına da yansıdı.


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