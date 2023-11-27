Atatürk Havalimanı'nda özel uçak pistten çıktı!

Bodrum'dan İstanbul'a gelen Cessna tipi TC-ART tescilli özel uçak, Atatürk Havalimanı'na inişi sırasında pistten çıktı.

DHA
Yayınlanma: 27.11.2023 - 12:42
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Edinilen bilgiye göre, Bodrum'dan İstanbul'a gelen Mavi Gök firmasına ait Cessna tipi TC-ART saat 11.20'de Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı.

Uçak iniş yaptıktan kısa bir süre sonra pisten çıkarak yeşil alana çıktı. Kaza sonrası uçakta bulunan iki pilot kazayı yara almadan atlatırken, yeşil alana çıkan uçak ekipler tarafından kurtarıldı.

PİSTTE HAVA TRAFİĞİ DURDURULDU

Uçağı kurtarma çalışmaları sırasında pist hava trafiğine kapatıldı. 


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