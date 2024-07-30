Tüm kamuyu açıkla!

Yayınlanma: 30.07.2024 - 10:31

Güncelleme: 30.07.2024 - 10:31

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi, Manisa Milletvekili Vehbi Bakırlıoğlu, kamu kurumlarının, mükelleflerin, belediye ve iştiraklerinin borçlarını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’a sordu. CHP’li belediyelerin pandemi ve deprem döneminde parti ayırt etmeden yurttaşların yanında olduğunu vurgulayan Bakırlıoğlu, “İktidar, kendi eliyle yarattığı ekonomik krize pandemiyi, depremi bahane ediyor. Yaşanan o zorlu dönemlerde kamu hizmetlerini üstlenen ve iktidarın açığını kapatan belediyelerimizi SGK borçları ile vurmaya çalışmak vicdansızlıktır” dedi. Bakırlıoğlu, CHP’li belediyelerin iktidar eliyle yaratılan ekonomik krizin belki de en büyük mağduru durumunda olduğunu dile getirdi. SGK’nın yaklaşık 700 milyar lira alacağı olduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, “Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın belediyelerin borçlarıyla ilgili açıkladığı prim borcu, toplam borcun ancak yüzde 13’ü. Geçmiş yıllara ait Sayıştay raporları incelendiğinde; sadece belediyelerin değil; bakanlıkların ve farklı kurumların da SGK’ya borçları olduğunu görüyoruz. Bakan Işıkhan’a bu kurumları ve borç tutarlarını soru önergesi aracılığıyla sorduk. Ayrıca Bakan Işıkhan’ı, borcu olan tüm kurumları kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum” dedi. Bakırlıoğlu’nun, Işıkhan’a yönelttiği sorular şöyle:

“2019-2022 yıllarında SGK’nın belediyelerden alacaklarıyla ilgili Sayıştay’ın uyarılarına rağmen, borçların tahsili için neden Cumhurbaşkanı’nın açıklamaları beklenmiştir ? Bu zamana kadar neden borçların tahsilatıyla ilgili herhangi bir girişimde bulunulmamıştır ? SGK’ya prim borcu bulunan kamu kurumları hangileridir ve borçları ne kadardır ? SGK’ya 1 milyon lira ve üzeri borcu bulunan kaç mükellef vardır ve bunlar kimlerdir ? SGK’nın icraya intikal eden kurum alacaklarını tahsil edememesinin nedeni nedir ? Sayıştay’ın 2022 raporunda kurum alacaklarının tahsilini zorlaştıran temel unsurlardan biri olarak icra memuru sayısının yetersizliği gösterilmektedir. Bu sayıyı artırmaya yönelik bir çalışma var mıdır ? Şu anda kurumdaki icra memuru sayısı nedir ? SGK tarafından borca karşı haczedilen menkul ve gayrimenkullerin satış oranının düşük olmasının nedeni nedir ? Borca yönelik idari para cezalarının tebliğ edilmemesi veya geç tebliğ edilmesinin nedenleri nelerdir ? Bugün itibariyle kurumun güncel alacağı tutar ne kadardır ?”