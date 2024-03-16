Tüm Köy Sen'den Ferrero'ya tepki: 'Ferrero piyasayı ele geçirdi!'

Tüm Üretici Köylü Sendikası (Tüm Köy Sen) Zekayi Sağra, "Ferrero fındık piyasasına egemen durumda. Yaklaşık 10 bin üreticiyle sözleşmesi var. Üretimi kendi ziraat mühendisleriyle denetliyor. Sorun yalnızca FERRERO değil, devlet politikası. Devletin tarım politikası serbest pazar piyasa üzerine olunca tarım ve gıda şirketlerinin dediği oluyor" dedi.

ANKA
Yayınlanma: 16.03.2024 - 13:17
Tüm Köy Sen'den Ferrero'ya tepki: 'Ferrero piyasayı ele geçirdi!'
Abone Ol google-news

Rekabet Kurulu, Ferrero Fındık İthalat İhracat ve Ticaret AŞ hakkında yürüttüğü soruşturmayı, alınan taahhüt üzerine sonlandırma kararı aldı.

Konuyla ilgili Tüm Köy Sen Ordu Şube Başkanı Zekayi Sağra, "Çözüm; demokratik halkçı tarım politikaları ve üreticinin örgütlü gücünü göstermesindedir. Yerli ve yabancı tarım ve gıda şirketleriyle devletin iç içe tarım politikalarını belirlenmesini önüne geçmek zorundayız" açıklamasında bulundu.

"AÇIKLANAN FİYAT YÜKSEK ENFLASYON NEDENİYLE KUŞA DÖNÜYOR"

 Zekayi Sağra, şunları söyledi:

"Ferrero fındık piyasasına egemen durumda. Yaklaşık 10 bin üreticiyle sözleşmesi var. Üretimi kendi ziraat mühendisleriyle denetliyor. Sorun yalnızca Ferrero değil, devlet politikası. Devletin tarım politikası serbest pazar piyasa üzerine olunca tarım ve gıda şirketlerinin dediği oluyor. Devlet maliyeti de karşılamayan taban fiyatını şirketlerin istediği biçimde açıklıyor ve yeterince fındık almıyor. Açıklanan fiyat ise yüksek enflasyon nedeniyle kuşa dönüyor. Eylül ayındaki 82 TL ile bugün ise 130 TL'ye alınıyor. Enflasyon nedeniyle Eylül ayının 82 TL'si ile bugünün 130 TL'si arasında bir fark yok. Devlet, enflasyon nedeniyle fındık fiyatını güncellemeyeceği için yine tarım ve gıda tekelleri belirleyici olacak, üretici mağdur edilecek. Çözüm; demokratik halkçı tarım politikaları ve üreticinin örgütlü gücünü göstermesindedir. Yerli ve yabancı tarım ve gıda şirketleriyle devletin iç içe tarım politikalarını belirlenmesini önüne geçmek zorundayız."


Tüm Üretici Köylü Sendikası haberleri Ferrero haberleri fındık haberleri

İlgili Haberler

Ferrero soruşturması sonlandırıldı

Ferrero soruşturması sonlandırıldı
Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında yine salmonella vakası görüldü

Ferrero'nun Belçika'daki fabrikasında yine salmonella vakası görüldü
Ferrero'nun Kinder'inden sonra Mondelez'in Oreo'sunda salmonella şüphesi

Ferrero'nun Kinder'inden sonra Mondelez'in Oreo'sunda salmonella şüphesi
Cumhuriyet Tatil Otel Rezervasyon

En Çok Okunan Haberler

İlginizi Çekebilir

1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu

1 ayda 21 kadın avukatla görüşmüştü... Avukat, Adnan Oktar'ın görüşmelerine ilişkin konuştu
Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!

Mehmet Ali Erbil’in genç sevgilisine aldığı hediyenin fiyatı dudak uçuklattı!
100. Yıl Anıtı yıkıldı

100. Yıl Anıtı yıkıldı
Kartlı işlemlerde yeni rekor! 324 milyonu aştı…

Kartlı işlemlerde yeni rekor! 324 milyonu aştı…
8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!

8 gündür aranıyordu... Ağaca asılı cesedi bulundu!
Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın yeni partneri belli oldu!

Kızılcık Şerbeti’nde Doğa’nın yeni partneri belli oldu!
Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!

Toplu oy kullanılmasına karşı çıkan CHP'li Ali Şeker saldırıya uğramıştı: Karara itiraz da reddedildi!
15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması

15 Mart 2024 Cuma reyting sonuçları açıklandı! Kızılcık Şerbeti, Gaddar, Ateş Kuşları, Yalı Çapkını reyting sıralaması