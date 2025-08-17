Tüm konfederasyonlar aynı gün iş bırakıyor: Bir ilk yaşanacak

Memur ile memur emeklilerinin toplu sözleşme görüşmelerinde pazartesi günü bir ilk yaşanacak. Gerek toplu sözleşme masasında olan gerekse de masa dışında bulunan bütün memur konfederasyonları aynı gün iş bırakacak. Bunun bir ilk olduğuna dikkat çekiliyor. Üyeleri ileride sıkıntı yaşamaması için iş bırakma kararlarını “karar defterlerine” işleyen sendikalar, diğer yandan kamu kurumlarını da bilgilendiriyor.

Toplu sözleşme masasında bulunan Memur-Sen, Türkiye Kamu-Sen ve Birleşik Kamu-İş ile yasa nedeniyle görüşmelere katılamayan KESK, BASK, Devlet Memurları Konfederasyonu, Asim-Sen, Hak-Sen ve Yurt-Sen pazartesi günü iş bırakacak. Bunun toplu sözleşme görüşmeleri yapılmaya başlanmasından bu yana bir ilk olduğuna dikkat çekiliyor. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Yasası memurlara grev hakkı tanımıyor. Ancak Anayasa Mahkemesi’nin bu konuda kararları var.

Sendikaların aldığı karar doğrultusunda iş bırakan kamu personeline verilen cezalarla ilgili Anayasa Mahkemesi daha önce hak ihlali kararları vermişti. Bu nedenle de sendikalar, üyelerinin önümüzdeki günlerde herhangi bir cezai yaptırım ile karşılaşmamaları, sorun yaşamamaları için iş bırakma kararlarını, “karar defterlerine” işliyor. Ayrıca bazı sendikalar da pazartesi gün iş bırakılacağı konusunda kamu kurumlarını bilgilendirirken, anayasal haklarının engellenmemesini talep ediyor. Büro Memur-Sen, tüm bakanlık, kamu kurum ve kuruluşlarına bilgilendirme yaptı. Zam tekliflerinin, çalışanların ekonomik koşullarının ağırlaştığı ve enflasyon oranlarının yükseldiği dönemde, yaşam standartlarını korumakta yetersiz kaldığını bildirdi.

KİM NEREDE?

Memur-Sen pazartesi günü saat 14.00’te Memur-Sen Genel Merkezi önünden Tandoğan Meydanı’na oradan da Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önüne yürüyecek. Tandoğan Meydanı’nda miting yapacak. Türkiye Kamu-Sen, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın önünde açıklama gerçekleştirecek. Birleşik Kamu-İş, Anıtpark’tan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na yürüyecek. Orada açıklama yapacak. KESK ve diğer konfederasyonlar da Çalışma Bakanlığı’nın önünde açıklama gerçekleştirecek. Bunun dışında sendikalar bütün illerde de açıklamalar yapacak.

TTB’DEN DESTEK

Türk Tabipleri Birliği (TTB), iktidarın kamudaki toplu iş sözleşmesi sürecinde 4 milyon emekçiye ve 2.5 milyon emekliye “sefalet ücretlerini” reva görmesinin kabul edilemez olduğunu bildirdi. Ekonomik krizin yükü her geçen gün ağırlaşırken, emeğe sahip çıkmak için tüm hak arama eylemlerinin önem taşıdığına işaret eden TTB, alınan iş bırakma, tüm illerde ve işyerlerinde ortak açıklamaları desteklediğini duyurdu.