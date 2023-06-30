Tüpe bayram tarifesi: Zam üstüne zam!

Yayınlanma: 30.06.2023 - 19:54

Güncelleme: 30.06.2023 - 19:56

28 Mayıs'taki Cumhurbaşkanlığı 2'nci tur seçimlerinin ardından döviz kuru sert yükseliş gösterdi. Tarihi zirvelerin görüldüğü süreçte birçok ürüne de zam geldi.

Temel ihtiyaçlardan olan tüp de zamlardan nasibini aldı. Aygaz, İpragaz, Bizimgaz tüp fiyatlarında değişikliğe gitti.

Duvar'da yer alan habere göre, son olarak 27 Haziran'da belirlenen fiyatlara göre, yüzde 4'lük bir artış yapıldı. 12 kiloluk Aygaz marka tüpler 365 liradan 380 liraya, İpragaz ve Bizimgaz'ın fiyatı ise 375 liraya yükseldi.

2 kiloluk Aygaz marka piknik tüpü 90, İpragaz ve bizimgaz marka tüpler ise 75 liraya çıktı.