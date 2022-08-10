Tur rehberlerinin günlük ücreti eriyor

10 Ağustos 2022 Çarşamba, 23:42

Tur rehberlerinin günlük ücretleri, enflasyon karşısında eridi. Türk Lirası’nın döviz karşısında sürekli değer kaybetmesinin ardından tur rehberlerinin günlük taban ücretleri, giderlerini karşılamaya yetmiyor. Yol, eğitim, yemek gibi giderleri cebinden karşılamak olan rehberler, enflasyon karşısında zor günler yaşadıklarını söylüyor. 2021 yılında günlük 640 TL kazanan bir tur rehberinin günlük ücreti o günkü kurla 86 dolara denk geliyordu. 2022 yılında 872 TL olarak açıklanan tur rehberi ücreti ise, yıl başındaki kurla 65 dolara denk gelirken, güncel kurla birlikte 48 dolara denk geliyor.

Cumhuriyet’e konuşan Tur Rehberi Özlem Kabasakal, “Her sene günlük yevmiyemiz dolar ve euro karşısında eriyor. Acentalar veya oteller, turistlere fiyat verirken bu yevmiyenin 4-5 katını veriyor. Ancak bu artış rehberlere yansımıyor. Turizm sezonu Mart ortasından Kasım ayının ortasına kadar sürüyor. Biz de sezonluk iş yapıyoruz. Bu süre içerisinde ne kazanırsak onunla geçinmek zorundayız. Eskiden ek işlerimiz oluyordu. Esktra turlara da gidebiliyorduk ancak artık bu da olmuyor. Bugünkü şartlarda kazancımız çok az. Gelen hiçbir tur teklifini kaçırmamaya çalışıyoruz. Pandemi döneminde de çok zorlandık ve destek alamadık. Biz herhangi bir yardım yapılmadı” ifadelerini kullandı.

Özlem Kabasakal



‘DÖVİZ KARŞISINDA ERİDİ’

İstanbul Rehberler Odası Başkanı Özgür Özaltun, rehberlerin günlük ücretlerinin döviz karşısında eridiğini söyledi. Özaltun, “Pandemi nedeniyle uzun süren işsizlik döneminden sonra meslektaşlarımız zor günler yaşadı. İşler başladığında hem geriye dönük açığımızı kapatmak için hem de günlük hayatımızı idame ettirebilmek için çalışmamız gerekiyor. Ancak arkadaşlarımızın aldığı günlük ücret, ne geriye dönük açığı kapatmaya ne de günlük hayatı idame ettirmeye yetiyor. Bizim bu yılki taban ücretlerimize yapılan zam yeniden değerlendirme oranına göre alt sınırdan yapıldı. Ancak kanuna göre yılda bir kez zam alabiliyoruz. Ancak bu yıl asgari ücret 2 kez zamlandı ve bize hiçbir güncelleme yapılmadı. Biz, bize verilen ücretin artmayacağını biliyoruz ancak biz rehberler odası olarak yine de artış tavsiyesinde bulunacağız” diye konuştu.