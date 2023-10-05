Turizm amaçlı konut kiralamaya düzenleme: Sınırlama getiriliyor!

Yayınlanma: 05.10.2023 - 12:34

Güncelleme: 05.10.2023 - 12:34

İktidar tarafından turizm amaçlı konut kiralamaya sınırlama getiriliyor.

İlgili kanun teklifinin önümüzdeki günlerde Meclis'e sunulması planlanıyor.

Konutların turizm amaçlı en fazla 100 gün kiralanmasını ve izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar çok sayıda düzenlemeyi içeren "Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

PARA CEZASI UYGULANACAK

Düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor.

Kanun teklifinin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Düzenlemede yer alan kurallara uymayanlara yüksek miktarlarda idari para cezaları uygulanacak.