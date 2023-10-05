Yeni konut kredisi kampanyası geliyor: Sektördeki faiz beklentisi ne? Düzenleme ne zaman hayata geçecek?

Yayınlanma: 05.10.2023 - 10:58

Güncelleme: 05.10.2023 - 11:01

Açıklanan Orta Vadeli Program (OVP) ile dar gelirli yurttaşlara uygun yeni konut kredisi kampanyası hayata geçirilecek. Peki kampanya ne zaman duyurulacak, faiz oranı ne olacak?

Konuyla ilgili milliyet.com.tr'ye açıklamalarda bulunan Gayrimenkul Uzmanı Mustafa Hakan Özelmacıklı, "Önemli beklentilerden biri piyasada ilk defa ev almak isteyen kişilerin konut finansmanına erişimi, konut satışlarında ocak-ağustos döneminde yüzde 15 gerileme var. Bunun en önemli nedenlerinden bir tanesi de hiç şüphesiz finansmana erişimde yaşanan problem" dedi.

Mevcutta özel bankalarda konut kredilerinden aylık yüzde 3 seviyesini geçmesiyle birlikte konut kredilerinin de ödenebilir seviyesinin çok uzağına çıkıldığını aktaran Özelmacıklı, "Bir yandan da ülkemizde gün geçtikçe konut sahipliği oranında çeşitli düşüşler de görüyoruz. Bunu artırmanın en önemli unsurlarından biri şüphesiz ki birinci el dışında ikinci elde de bu konutlara yönelik kredi kampanyalarının sürdürülebilir bir mortgage modeli ile verilmesi olmalıdır" ifadelerini kullandı.

Özelmacıklı sözlerinin devamında şunları söyledi:

"Sektör açısından faizlerdeki beklentinin 1.20 ile 1.50 aralığında vadenin de 180 aya yakın vadeler çerçevesinde değerlendirildiğini söyleyebiliriz.

Özellikle enflasyon çerçevesinde alınan tedbirler, enflasyona yönelik mali disiplindeki kredi hacimlerindeki yavaşlatmalar, bu kampanyaya ilişkin beklentilerde hızlı bir süreç alamayacağımızı gösteriyor.

Belki de bu düzenlemeler 2024’ün ilk çeyreğine kalabilir. Her ne kadar vatandaşlar açısından konuta erişim kolaylaştırması önemli olsa da özellikle faiz artışlarının yaşandığı ve mevduat sahipleri açısından yüksek oranlarda var olan faizler düşük oranlarda konut kredisi vermenin önündeki en büyük engel diyebiliriz.”