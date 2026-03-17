Turizmciler bankalarla el sıkıştı: Kart limiti yetmeyenlere 'tatil kredisi' yolda

Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu (BDDK) tarafından kredi kartı limitlerinin düşürülmesi yönünde alınan kararın ardından, turizm sektöründe iç pazarı destekleyecek alternatif çözümler gündeme geldi. Manavgat Side Turistik Otelciler Birliği (MASTOB) Başkanı Zafer Süral, yürütülen çalışmalar kapsamında bankalarla yeni finansman modelleri üzerinde uzlaşı sağlandığını duyurdu. Süral, tatil harcamalarının enflasyon üzerinde doğrudan bir etkisi olmadığını ifade etti.

BDDK’nin enflasyonla mücadele kapsamında kredi kartı limitlerini düşürme kararının sektörde bazı riskler oluşturabileceğini belirten Süral, bu süreci fırsata çevirmek amacıyla bankalarla temas kurduklarını aktardı.

Bankalarla tatile özel faizsiz kredi modeli üzerinde çalışmaları tamamladıklarını dile getiren Zafer Süral, şu ifadeleri kullandı:

Turizm yerli ve milli bir sektör. Turizmde harcanan paranın yüzde 97'si ülkemizde kalıyor. Bu sebeple, 'Turizm harcamaları enflasyonu şişirir veya dövizi artırır' diyemem. Şu anda kredi kartı limitleri kontrollü azaltılıyor. İnsanlarımızın tatil yapmalarını sağlamak için MASTOB olarak tüm gücümüzle çalışıyoruz. Bankalarla bu konuda görüşmeler yaptık. Bu görüşmeler sonucunda çeşitli ürünlerle insanların kredi kartı limitlerine takılmadan tatil yapmalarına imkan sağlamak için uğraştık. Bu konuyla ilgili güzel haberlerimiz var. Artık tatil yapmak isteyen vatandaşlarımız kredi kartı limitinden bağımsız ekstra kredi kullanıp tatillerini yapabilecek.