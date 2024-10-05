Turizmciler Burdur’dan geçene ‘dur’ diyecek

Yayınlanma: 05.10.2024 - 04:25

Güncelleme: 05.10.2024 - 04:25

Burdur'da başlayan "Turizm Yüzyılı" projesi kapsamında ilk etapta dünyanın en önemli jeolojik mirasları arasındaki Salda Gölü’nde sıcak hava balon turizmi hayata geçirildi. Projede, adını Türkmen boylarının kullandığı, “Burada dur!”dan alan Burdur’u Erzincan, Isparta ve Elazığ gibi iller takip edecek. Burdur için hazırlanan eylem planı kapsamında şehrin doğal güzellikleri, yöresel oyun ve ürünleri, tarihi yerleri alanında uzman isimlerce tek tek incelenip turizm potansiyeli bakımından değerlendirilmeye alındı.

KİBYRA VE İNSUYU

Bu amaçla düzenlenen toplantıda konuşan TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya, “Dünyanın dört bir yanında turizm pastasından daha fazla pay almak isteyen birçok ülke, vizyoner yaklaşımlarla yeni destinasyon ve yeni turizm ürünleri yaratırken biz de 4-5 şehre ve yılın belli dönemine sıkışan mevcut durumu değiştirmek, sürdürülebilir başarıyı yakalamak ve hep daha iyisini yapmak çalışıyoruz” dedi.

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hüseyin Dalgar, Burdur’da devam eden üç antik kent kazı çalışmasının da kendileri tarafından sürdürüldüğünü vurgularken kültür turizminin yanı sıra spor turizmi, gastronomi turizmi gibi alanlarda da önemli adımlar attıklarını kaydetti. DEİK Başkanı Nail Olpak ise Burdur’un kamuoyunda tanınırlığı konusunda eksiklikler olduğunu ifade ederek “Salda Gölü, Sagalassos ve Kibyra antik kenti, İnsuyu mağarası gibi önemli yerlerin Burdur’da yer aldığını birçok insan bilmiyor” dedi.