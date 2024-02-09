Turizmle ilgili yeni düzenlemeler geliyor

AKP turizm alanında değişiklikler öngören kanun teklifini TBMM başkanlığına bugün sunacak. Teklif, turist rehberliği ve acentalarla ile ilgili düzenlemeler içeriyor.

Reuters
Yayınlanma: 09.02.2024 - 17:25
Turizmle ilgili yeni düzenlemeler geliyor
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AKP turizm sektörüne yönelik düzenlemeler içeren kanun teklifini TBMM başkanlığına bugün sunuyor.

AKP Grupbaşkanı Abdullah Güler'in verdiği bilgilere göre, "Turist rehberliği meslek kanunu ile seyahat acentaları ve seyahat acentaları birliği kanununda değişiklik yapılmasına dair" kanun teklifi yürütme ve yürürlülük dahil 14 maddeden oluşuyor.

Teklif ile meslek kuruluşu tarafından açılan sertifika programlarının ihtiyacı karşılamaması sebebiyle, ülkesel veya bölgesel turist rehberliği eğitim programlarının Turizm Bakanlığı'nın talebiyle ilgili kuruluşlar tarafından düzenlenmesi yönünde değişiklik yapılıyor.

Mesleğe kabul başvurularında, yabancı dil yeterliliğini belirlemeye yönelik sınav ise ÖSYM tarafından yapılacak.

Teklif ile mevcut rehber sayısını artırmak amacıyla Çin başta olmak üzere Uzakdoğu dillerindeki rehber adaylarını teşvik edici düzenleme yapılıyor. Ayrıca üniversitelerin sanat tarihi ve arkeoloji bölümlerinden lisans düzeyinde mezun ve yabancı dil yeterliliğine sahip olanların turist rehberi olmaları da kolaylaştırılıyor.

ACENTALAR İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLIKLER

Teklif ile ayrıca seyahat acentaları ile ilgili de bazı değişiklere gidiliyor.

Buna göre, teklif kapsamında esas amacı tarihî ve turistik yerlerin tanıtılması olmayan faaliyetler sırasında turist rehberi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldırmaya yönelik değişiklik yapılıyor.

Teklif ile ayrıca seyahat acentalarının müşterilerini bilgi ve onayları dışında alışveriş amaçlı belirli bir işletmeye göndermeleri karşılığında kendisine veya yönlendireceği kişiye herhangi bir menfaat temin etmeleri halinde belgelerinin Bakanlıkça iptal edileceği ve bunların beş yıl süreyle seyahat acentalığı yapamayacağı yönünde de düzenleme yapılıyor.


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