Türk akaryakıt devi yabancılara satılıyor!

Zeren Group’un 2023’te Altınbaş Holding’den satın aldığı Alpet için yeni bir satış süreci başladı. Mart ayında Alpet’in yüzde 49’luk hissesi Mount Private Capital’e devredilmek üzere anlaşma yapılmıştı. Şirket şimdi de Alpet’in kalan çoğunluk hisseleri için aynı fonla yeniden masaya oturdu.

TÜRKİYE’NİN ÖNEMLİ AKARYAKIT MARKALARI ARASINDA

Türkiye genelinde 300’ü aşkın istasyona sahip olan Alpet ülkenin önde gelen akaryakıt dağıtım markaları arasında yer alıyor.

Zeren Group geçen yıl TP Petrol Dağıtım A.Ş.’yi satın alma girişiminde bulunmuş ancak süreç son anda iptal edilmişti. Alpet hisselerinin tamamının Mount Private Capital’e devredilmesi durumunda, Türkiye'deki bir başka büyük enerji şirketi daha yabancı yatırımcı kontrolüne geçecek.