Türk bankacıya 'Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı' ödülü verildi

29 Aralık 2021 Çarşamba, 18:29

Singapur ve Asya’nın bağımsız portföy yönetim şirketlerinden Crossinvest Asia’nın geçen yıl çoğunluk hisselerini satın alan Türk bankacı Cem Azak, Private Banker International tarafından düzenlenen Global Wealth Awards 2021’de ‘Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı’ ödülünün sahibi oldu.

Crossinvest Asia Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Cem Azak, özel bankacılık ve varlık yönetimi sektörünün önde gelen yayını Londra merkezli Private Banker International tarafından düzenlenen Global Wealth Awards 2021’de (Uluslararası Varlık Ödülleri 2021) ‘Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı’ ödülünü kazandı. Cem Azak, ‘Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı’ ödülüne Crossinvest Asia’da bir yıllık dönemde varlıkların büyütülmesi, portföy getirilerinin artırılması anlamımda sağladığı yüksek performans ve risk sermayesi (Venture Capital) alanında gerçekleştirdiği başarılı yatırımları nedeniyle layık görüldü.

“ÖDÜLLER MOTİVE EDİYOR”

Crossinvest Asia Yönetim Kurulu Başkanı Cem Azak, ödüle ilişkin yaptığı açıklamada, “Crossinvest Asia olarak varlık, portföy yönetimi, girişim ve risk sermayesi alanında sunduğumuz çözümler ve yenilikçi hizmet anlayışımızla birinci yılımızda Global Wealth Awards 2021’de Asya Pasifik Bölgesi’nin Yükselen Yıldızı ödülüne layık görülmek bizim için çok anlamlı. Crossinvest Asia olarak bu yıl ayrıca gösterdiğimiz başarılı performans dolayısıyla uluslararası iş ve finans dünyasının prestijli yayınlarından da ödüller aldık. International Business Magazine tarafından düzenlenen yarışmada “En İyi Bağımsız Varlık Yöneticisi” ve “En İyi Aile Ofisi” ödüllerine Crossinvest Asia layık görüldü. Bir yıl gibi kısa bir sürede sağladığımız başarıların bu ödüllerle taçlandırılması bizi gelecek hedeflerimize ulaşmamız anlamında da motive ediyor” dedi.

“KAPSAMLI ÇÖZÜMLERİMİZLE KÜRESEL BİR PORTFÖY ŞİRKETİ OLACAĞIZ”

Singapur ve Asya’da faaliyet gösteren en büyük bağımsız portföy yönetim şirketlerinden biri olan Crossinvest Asia’yı küresel bir portföy yönetim şirketi haline getirmeyi hedeflediklerini belirten Azak, “Özel yatırım bankacılığı anlayışıyla yatırımdan, finansman ihtiyaçlarına, servet yönetiminden, girişim, risk sermayesine kadar müşterilerimiz için kapsamlı ve entegre çözümleri tek noktada bulacakları küresel bir portföy yönetim şirketi yaratmak istiyoruz” diye konuştu.

Londra, Frankfurt, New York, Zürih, Dubai, Hong Kong ve Singapur’daki varlıklı bireyler ve ailelerle güçlü bir ilişki ağına sahip olduklarını belirten Cem Azak, “Crossinvest Asia olarak bu ilişki ağı ve küresel düzeyde önde gelen finansal kurumlar aracılığıyla ilk yıldan itibaren yatırım ürünlerine daha iyi bir erişim imkânı yarattık” dedi.

İngiltere, Almanya, İsviçre ve Singapur’da yatırım bankacılığı ve portföy yönetim alanlarında uluslararası önde gelen finans kurumlarında uzun yıllardır üst düzey görevlerde bulunan Azak, Johannes-Gutenberg Üniversitesi’nde hukuk eğitimi aldı. Profesyonel iş hayatına Barclays Capital yatırım bankacılığı bölümünde başlayan Azak, Barclays Bank bünyesinde Frankfurt, Londra, Zürih ofislerinde 10 yıla yakın yatırım bankacılığı ve özel bankacılık alanlarında üst düzey yönetici olarak görev yaptı. 2013 yılında kariyerine Güney Doğu Asya ve Singapur’un en büyük bankasi olan DBS Bankasinda Singapur’da yönetici direktör olarak devam eden Azak, 2015 yılında katıldığı İsviçreli EFG Bank AG Singapur’da ise kıdemli genel direktör ve uluslararası pazarlama başkanı olarak 5 yıldan fazla görev yaptı. Azak, EFG Bank’ta geçen görev yıllarında “Yılın en büyük işlemi” ve “En iyi Bankacı” kategorilerinde çeşitli ödüllere layık görüldü. Avrupalı otomobil satıcılarına dijital finansman sağlayan Auto1 Fintech’in eski yönetim kurulu üyesi olan Azak, gençlere girişimcilik kültürü kazandırmayı amaçlayan Türkiye Girişimcilik Vakfı’nın da mütevelli heyeti üyesi. Sanat dünyasına vermiş olduğu büyük desteklerden ötürü Azak, Singapur Ulusal Sanat Konseyi tarafından 2018 yılında “Sanat Dostu” ve 2020 yılında ise “Sanat Patronu” ödülüne layık görüldü.