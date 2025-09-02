Cumhuriyet Gazetesi Logo
Türk ekonomisi alarm veriyor: Dev finans kuruluşu resesyon bekliyor!

2.09.2025 13:03:00
Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
Citigroup ekonomistleri, Türk ekonomisinde büyüme rakamlarının gerçek durumu gizlediğini belirterek yılın ikinci yarısında ekonomik yavaşlama ve hafif resesyon riskine dikkat çekti.

Dünyanın önde gelen finans kuruluşlarından Citigroup'un ekonomistleri, Türkiye'de ikinci üç aylık dönemde açıklanan manşet büyüme verilerinin, ekonomik faaliyetlerdeki temel zayıflığı gizlediğini belirtti. Kurum, yılın ikinci yarısında ılımlı daralmalarla birlikte “hafif bir resesyon” öngördüklerini açıkladı.

Citigroup ekonomistleri İlker Domaç ve Gültekin Işıklar, Türkiye'nin ekonomik büyüme verilerinin ardından yayımladıkları raporda, “Temmuz-Ağustos döneminde imalat PMI'sında gözlenen belirgin düşüş ve işgücü piyasası dinamiklerinde (özellikle istihdam yaratmada) devam eden zayıflık, ekonomik faaliyette öngörülen düşüşün habercisi niteliğinde” ifadelerini kullandı.

