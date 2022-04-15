Türk girişimcilerden 1.1 milyar dolar yatırım

15 Nisan 2022 Cuma, 12:03

Startups.watch 2022 ilk çeyrek sonuçlarına göre Türk girişimler, 1 milyar 144 milyon dolar yatırım çekti. Erken seviye girişimcilere yapılan yatırımlarda büyük payı 3 oyuncu aldı. Finberg Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Elgin, Getir, Insider ve Dream Games dışında geri kalan 49 girişimin toplam 130 milyon dolar yatırım aldığını söyledi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Elgin “3 oyuncuyu çıkarırsanız geriye 130 milyon dolarlık yatırım kalıyor. 3 oyuncu dışında, 130 milyon dolarlık yatırımı, 49 girişim aldı. İlk çeyrek için rekor bir rakam. Türk girişimlere yatırım iştahında ciddi artış var. Yabancı payında artış oranı yüzde 31’e yükseldi. Finansal teknolojiler, oyun dünyası ve perakende teknolojileri yatırımcıların odağındaki sektörler. Özellikle pandemi döneminde sektörle durağanlaşınca fonlar girişimcilere aktı” dedi.

Türkiye’de girişimcilerin finansmana erişim noktasında Finberg YKÜ.Elgin “Türkiye’de ilk parayı yani işi kurma sermayesi değil, işi büyütmek için gerekli fonları bulmak sıkıntılı süreç. Dolayısıyla stratejik nokta, yurtdışında doğru yatırımcıyla bağlantıyı kurmak önemli. Yabancı yatırımcı sizi bir noktadan alıp farklı bir noktaya taşımada büyük öneme sahip. Diğer yanda Türkiye’de kamu üzerine düşen görevi yapıyor. Vergi ve AR-GE teşvikleri verdi, böylelikle aktif olmayan kurumları işin içerisine çekti. Bölge coğrafyasında ticari ilişkiler de geliştirilirse girişimlerin büyüme hızları daha yüksek olacaktır” değerlendirmesini yaptı.