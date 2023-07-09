Türk girişimcilerin yurtdışındaki yatırım stoku 56.7 milyar dolara çıktı

Yayınlanma: 09.07.2023 - 03:00

Güncelleme: 09.07.2023 - 03:00

UNCTAD’ın raporuna göre yerli girişimcilerin 2021 sonunda 51.8 milyar dolar olan yurtdışındaki doğrudan yatırım stoku, 2022 sonunda 56.7 milyar dolara yükseldi. Bu stok 2010 sonunda 22.5 milyar dolardı. 2022 yılında yurtdışında yapılan yatırımların büyüklüğü ise 2021’e göre yüzde 5.5 azalarak 4 milyar 715 milyon dolara düştü. Bunun yanında geçen yıl uluslararası yatırımcıların Türkiye’ye yaptığı doğrudan yatırımlar ise yüzde 8.8 artışla 12.9 milyar dolara çıkarken toplam stok da 164.9 milyar dolar oldu. Türkiye’deki toplam stok ise 2010’da 188.3 milyar dolar, 2021’de 140 milyar dolardı. Ayrıca yine rapora göre geçen yıl dünya genelinde uluslararası doğrudan yatırımların toplam büyüklüğü önceki yıla kıyasla yüzde 12 düşüşle 1.3 trilyon dolar olarak hesaplandı.

Öte yandan Merkez Bankası’nın 2022 sonu verilerine göre Türk girişimcilerin yurtdışında 130’dan fazla ülkede yatırımı bulunuyor. Bunların ülke dağılımı incelendiğinde, yüzde 29.9’la en büyük payı Hollanda’nın aldığı görülüyor. Bu ülkeyi yüzde 16.1 payla ABD, yüzde 11.3 payla Azerbaycan, yüzde 6 payla İngiltere, yüzde 5.8 payla Almanya izliyor. Türk girişimcilerin sektörel ilgisine bakıldığında ise ilk sırada madencilik ve taşocakçılığı yatırımları var. Bu sektörün toplamdaki payı yüzde 25.8. Bu sektörü yüzde 23.3 payla imalat sanayi, yüzde 19.2 ile finansal faaliyetler izliyor.