Türk-İş açıkladı: Mart'ta açlık sınırı asgari ücretin 675 TL üzerine çıktı!

28 Mart 2022 Pazartesi, 11:47

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da dört kişilik bir ailenin yapması gereken gıda harcamasının martta bir önceki aya göre yüzde 8.24 arttığını; açlık sınırının ise bu ay asgari ücretin 675 TL üzerine çıkarak; 4 bin 928 lira olduğunu açıkladı.

Türk-İş verilerine göre Ekim 2021'de ilk kez 10,000 TL'yi aşan dört kişilik bir ailenin yoksulluk sınırı ise martta 16,052 TL'ye yükseldi.

Verilere göre gıda kalemindeki artış aylık yüzde 8.24, yılbaşından beri yüzde 20.26 ve son 12 ayda yüzde 76.39 oldu. Gıda fiyatları aralıkta bir önceki aya göre yüzde 25 artmış ve bu 1987'den beri en yüksek aylık artış olarak veri tarihine geçmişti.

Raporda, "Bu ay asgari ücretle çalışan bir bekarın insana yakışır şekilde hayatını sürdürebilmesi için 2,220 TL daha temin etmesi gerekiyor" denildi.

TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.