TÜRK-İŞ Başkanı Atalay duyurdu: Kamu işçilerine yeni zam teklifi geliyor

Karayolları, demiryolları, elektrik üretim santralleri, bakanlıklar, üniversiteler ve hastanelerin de aralarında bulunduğu kamu kurum ve kuruluşlarındaki 600 bine yakın işçiyi kapsayan 2025 Yılı Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü görüşmelerinde süreç devam ediyor.
Görüşmelerde işveren tarafı olan TÜHİS, ilk teklifini 13 Haziran’da birinci yılın ilk 6 ayı için yüzde 16, birinci yılın ikinci altı ayı için yüzde 8; ikinci yılın birinci altı ayı için yüzde 7, ikinci yılın ikinci ikinci altı ayı için ise yüzde 5 zam teklifinde bulunmuştu.
"RAKAMIN KABUL EDİLEBİLİR OLMADIĞINI ANLATTIK"
"BAKANLIĞA YÜRÜYECEĞİZ"
Atalay, perşembe günü TÜRK-İŞ’e bağlı sendika temsilcileri ile Türkiye Enerji Su ve Gaz İşçileri Sendikası’nda (TES-İŞ) bir araya geleceklerini de sözlerine ekleyerek, burada Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü sürecine ilişkin yol haritası çizeceklerini kaydetti.
"HAZİRANIN SONUNDA GREV KARARLARI GELİYOR"
Atalay, grev tarihlerinin de yaklaştığını hatırlatarak, "Bundan sonra da sendikalar ve temsilcileri illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerini anlatacaklar, alanlarda anlatacaklar ondan sonra gelip Ankara’da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziran’ın sonunda demiryollarının grev kararı geliyor, karayollarının grev kararı geliyor, makine kimyanın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürmeyle ilgili tam mücadele edecek dönemde onların da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müspet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar" diye konuştu.
İŞVEREN BİR TEKLİF DAHA VERECEK
Basın mensuplarının sorularını da yanıtlayan Atalay, TÜHİS’in ilk teklifine ilişkin Bakan Işıkhan’ın bir teklif daha vereceklerini duyurduğunu açıkladı.
Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını duyurdu.