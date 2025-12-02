TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay’dan asgari ücret açıklaması: Komisyona katılacak mı?

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na katılım kararını açıklıyor. TÜRK-İŞ bu yıl masada olmayacaklarını duyurmuştu.

ASGARİ ÜCRET YETERSİZLİĞİ ÖNE ÇIKTI

Atalay, “Mevcut asgari ücretle 1 ay değil, 1 hafta bile geçinilmez. Bizim asgari ücretliyi yalnız bırakmak gibi bir düşüncemiz yok. Geçen yıl enflasyon 44 iken, verilen rakam ortada. Asgari ücretliyi ilgilendiren kira, gıda, eğitim ve ulaşım dört kalemi TÜİK sepetine almak zorunda” ifadelerini kullandı.

KAYIPLARIN GİDERİLMESİ VE REFAH PAYI TALEBİ

Başkan, yapısal sorunlardan bağımsız olarak asgari ücretlinin kayıplarının giderilmesi gerektiğini vurguladı:

Bizim esas tartışmak istediğimiz konu, kira, gıda, eğitim ve ulaşım. Asgari ücretlinin kayıplarını yerine getirsinler, üstüne refah payı koysunlar. İşverenin kararı değil, hükümetin kararı uygulanıyor.

TÜİK VERİLERİNİN KAPSAMI ELEŞTİRİLDİ

Atalay, TÜİK’in verilerini eleştirerek, “Asgari ücret 30 milyonu ilgilendiriyor. TÜİK sepetine bizim dört maddeyi koysun, yoksulluk ve açlığı her ay açıklasın” dedi.

'DURUMUN FARKLI OLACAĞINI SANMIYORUM'

Başkan, komisyon yapısındaki değişikliklerin ardından karar vereceklerini belirtti:

Hükümet temsilcisi sayısı değişse de değişmese de durumun farklı olacağını sanmıyorum. Sayın Bakan, komisyonu değiştirecekleriyle ilgili yazı yazacak. Bu yazının ardından kararımızı açıklayacağız. Toplumun bir kesimi masada olmamamızı isterken, bir kısmı kararımızın yanında. Biz aldığımız kararın arkasındayız.

Atalay, özel sektör çalışanlarının hakları ve hukuki süreçlerle ilgili de değerlendirmelerde bulunarak, “İşçinin kaybı yerine getirilsin, refah payı eklensin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Kabine toplantısı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Işıkhan, asgari ücret görüşmelerine dair açıklamalarda bulundu.

Bakan Işıkhan, “Asgari ücret görüşmelerini yakın zamanda başlatacağız. Asgari ücreti hükümet olarak biz değil, Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon yakın zamanda toplanacak ve çalışmalara başlayacak” dedi.

'MASADA TÜM TARAFLARI GÖRMEK İSTİYORUZ'

Işıkhan, Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından biri olduğunu vurgulayarak, “Masada tüm tarafları görmek istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu’na ilişkin resmi davetimizi işveren ve işçi konfederasyonlarımıza yakında göndereceğiz. Masada üç kesimi de görmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.