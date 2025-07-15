TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay tarih vererek konuştu: 'Greve mecburuz'

Kamu işçilerinin anlaşma sürecinde yine işçi lehine bir seyir yaşanmıyor.

TÜRK-İŞ'in, yaklaşık 600 bin kamu işçisinin mali haklarına ilişkin toplu iş sözleşmesi çerçeve protokolüne yönelik hükümetin sunduğu teklifi kabul edilemez bularak başlattığı eylem planı kapsamında konfederasyona bağlı sendikalara üye işçiler, mesai bitimi sonrasında iş yerlerini terk etmedi.

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, dün akşam, sabaha kadar iş yerlerinde kalacak işçileri ziyaret etti.

Atalay’ın ilk durağı TCDD Taşımacılık AŞ Ankara Demiryolu Fabrikası oldu. İşçiler Atalay’ı fabrika girişinde, “Ergün Başkan nerede biz oradayız” ve “Eyleme varız, greve hazırız” sloganlarıyla karşıladı. Atalay, iş yerini terk etmeme eyleminin Türkiye’nin 81 ilinde yapıldığını belirtti.

'GÖRMEMEYE ÇABALIYORLAR'

Başkan Atalay, “Sendikacı, işçi ne yapar? İçinde bulunduğu sıkıntıyı, problemi ülkeyi yönetenlere anlatır. Aradan bir sene geçti. Ankara’da 150 bin kişilik miting, Trakya’da miting, Zonguldak’ta miting, ne aklınıza geliyorsa… 40 senedir olmayanlar olmaya devam ediyor. Ama hala duyması gerekenler, görmesi gerekenler görmemeye gayret sarf ediyorlar” diye konuştu.

Kamu işçisininkiyle emekli ve asgari ücretlinin gelirlerinin karşılaştırılmasına tepki gösteren Atalay, “Öyle bir noktaya geldik ki ülkeyi yönetenler, özellikle bürokratlar emekli ile bizi mukayese ediyor, asgari ücretli ile bizi mukayese ediyor, dışardaki kardeşlerimiz ile bizi mukayese ediyor. Bu oyun tehlikeli bir oyun” ifadelerini kullandı.

'CUMHURBAŞKANI'NA ANLATTIM'

Kamu işçilerinin geçinemediğini söyleyen Ergün Atalay, şöyle konuştu:

“Lahmacunun 350 lira olduğu yerde, bir büfede suyun 60-70 lira olduğu yerde, kiranın 25 bin lira olduğu yerde 35 bin lira ile 40 bin lira ile nasıl geçineceksiniz? Bunu ülkeyi yönetenlerin tamamına anlattım. Maliye Bakanı dışında gitmediğim hiçbir yer kalmadı. En son geçen hafta bu konuyu A’dan Z’ye Sayın Cumhurbaşkanına anlattım. Sayın Cumhurbaşkanı bir komisyon kurdu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın başkanlığında, Sivas Milletvekili Abdullah Güler’in de olduğu.

Komisyon Maliyeye gittiği zaman, TÜHİS’e gittiği zaman, işveren sendikasına gittiği zaman öyle bir rakam çıkartıyorlar ki ne benim bildiğim ne sizin bildiğiniz, görmediğimiz, bilmediğimiz... Hesap ediyorsun 3 kuruş tutuyor, onlar çıkartıyor 23 kuruş. 30 sene sonra benim alacağım tazminat ile bu sözleşmenin ne alakası var? Geçmişte tazminat ile insanlar ev, araba alıyorlardı, düğün yapıyorlardı. Şimdi hiçbir şey yapamazsınız. Limonata ile nişan yaparsınız ancak.“

'GREVE MECBURUZ'

Bu durumun devam etmesi halinde gelecek hafta grev ilan edeceklerini açıklayan Atalay, “Önümüzdeki haftanın ortasında grev ilanını asmak mecburiyetindeyiz. En son 26 Ağustos’ta grevi uygulamaya geçirmek mecburiyetindeyiz” dedi.

İktidara seslenen Atalay, taleplerine kulak verilmesi gerektiğini belirterek, “Bürokrat kardeşlerimizi, işveren sendikasını merhametli davranmaya davet ediyorum. Yanlış bir şey söylememeye gayret ediyorum. Bordro ellerinde. İşçinin ne aldığını A’dan Z’ye biliyorlar. Bununla ilgili siyasi iktidara da söylemem gereken her şeyi söyledim. Buradan tekrar söylüyorum. Bizim bu haklı talebimize kulak verin, gazozun havası kaçmasın. Yeteri kadar sıkıntı içerisindeyiz. İşçinin evinde, işinde, sokakta huzuru yok. Bir an evvel bizi ülke gündeminden çıkartın” dedi.