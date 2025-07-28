TÜRK-İŞ Başkanı’ndan hükümete sert mesaj: Greve gidecek işçi sayısını açıkladı!

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, yaklaşık 600 bin kamu işçisini ilgilendiren zam sürecinde hâlâ somut bir adım atılmadığını belirtti. Atalay, cuma günü ilk grevin Eti Maden'de başlayacağını, 2600’e yakın işçiden 2100’ünün greve çıkacağını duyurdu.
SENDİKALARDAN ORTAK GREV KARARI
Atalay açıklamasında, tüm sendikaların grev kararlarını hayata geçireceğini belirtti. “Bütün sendikalarımız grev kararlarını asıp uygulamak zorunda” diyen Atalay, artık işçilerin sabrının kalmadığını vurguladı. Hükümetin TÜRK-İŞ’in taleplerine yanıt vermediğini ifade eden Atalay, çarşamba günü detaylı açıklama yapacaklarını belirtti.
"ÇARŞAMBA GÜNÜ TÜM BELGELERİ AÇIKLAYACAĞIZ"
Atalay, bakanlar kurulunun karar alması gerektiğini vurgulayarak, “Devletin bakanı çıksın karar versin” dedi. Atalay ayrıca, “Şu anda bizi görmüyorlar, duymuyorlar” diyerek hükümete tepki gösterdi.
'ATANMIŞLARLA BU İŞ ÇÖZÜLMEZ'
Atalay, kamuoyuna seslenerek, sürecin atanmış bürokratlarla yürütülemeyeceğini belirtti. “Bu işi atanmışlarla çözemeyiz” diyen Atalay, işçilerin fedakârlık yaptığını ama artık dayanacak gücün kalmadığını vurguladı.
KAMU İŞÇİLERİ ZAM BEKLİYOR
Geçtiğimiz hafta hükümetin, 2025’in ikinci yarısı için kamu işçilerine sunduğu teklif değişmişti. Önceki teklif gerçekleşen enflasyona endeksliyken, yeni teklifte yüzde 11 oranında artış ve üzerine enflasyon farkı önerildi. Bu değişiklikle birlikte kamu tarafı, beklenen enflasyon oranı üzerinden zam alacak duruma geldi.
Görüşmelerin çıkmaza girmesi, yaklaşık 8 aydır süren süreci tıkanma noktasına getirdi. Sendikalar ve işçiler, hükümetten net bir adım bekliyor.