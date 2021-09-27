Türk-İş: Gıda enflasyonu göstergesi 28 ayın zirvesinde
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) raporuna göre Ankara'da yıllık gıda enflasyonu yüzde 24,6 olarak kaydedildi. Böylelikle bu veri setinde 28 ayın en yüksek gıda enflasyonu izlendi. Rapora göre asgari ücret bu ay 224 TL eridi.
Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Ankara'da hesaplanan gıda enflasyonunun Eylül'de bir önceki aya göre yüzde 4,18 arttığını; dört kişilik bir ailenin açlık sınırının 3 bin 49 TL, yoksulluk sınırının ise 9 bin 932 TL'ye yükseldiğini açıkladı.
Rapora göre gıda enflasyonunda yıllık artış yüzde 24,6 oldu.
Açlık sınırı geçen yıl Eylül'de 2 bin 447 lira, yoksulluk sınırı 7 bin 973 lira; 2021 Ağustos'ta açlık sınırı 2 bin 927 lira, yoksulluk sınırı 9 bin 533 liraydı.
Türk-İş raporunda, "Halen yürürlükte olan aylık net 2 bin 825,9 TL asgari ücret yine açlık sınırının altındadır. Aradaki fark bu ay 224 TL'ye yükselmiştir" denildi.
Raporda gıda fiyatlarındaki artış hızının son aylarda manşet TÜFE'nin de üzerine belirgin çıktığına dikkat çekildi.
TÜİK'in aylık enflasyon verilerini duyurma tarihinden önce açıklanan Türk-İş raporu, TÜİK enflasyon tahminlerine dair göstergelerden biri olarak değerlendiriliyor.
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